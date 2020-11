Õhtuleht avaldas kolmapäeval veebis jätkuloo, kus heitis Mailis Repsile ette, et lisaks ministeeriumi autojuhile tegelevad tema pereasjadega veel kaks ministeeriumi kõrgepalgalist nõunikku.

Õhtuleht kirjutas, et ministril on nõunikud Kristi Aulik ja Ketly Tattar, kellest ühe palk on 3500 ja teisel 2500 eurot, kuid kelle nimed pole ministeeriumi veebilehel avaldatud.

Lehe väitel ei teata Aulikust ministeeriumis midagi, sest ta töötab kodus ning Tattaril olevat "Repsi poole kohaga nõuniku kuulsus".

Aulik ja Tattar ei soovinud ajalehega otse rääkida, kuid ministeeriumi pressiesindaja vahendatud kirjalikus kommentaaris ütles Aulik, et töötab kodukontorist ja tema peamine ülesanne on toetada ministrit seadusloome valdkonnas.

"Mailis Repsil on olnud 17 aastat stabiilselt sama lapsehoidja, olen ainult kahel korral aidanud lastel vene keelt õppida," eitas Aulik väiteid, nagu tegeleks ta ministri pereasjadega.