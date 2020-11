Nääs: Õhtulehe lugudes eraviisilise jälitustegevuse probleeme pole

Nääs ütles neljapäeval "Terevisioonis" Mailis Repsi skandaali kommenteerides, et mis puudutab Õhtulehele tehtud õiguslikke etteheiteid, siis tema ei näe eraviisilise jälitustegevuse probleeme.

"Ei jälitatud ju inimest, vaid vaadeldi ministri ametiautot. Mis aga puudutab eetikat ehk kas lapsi oli vaja kujutada sellisel viisil, siis seal oleks saanud ilma lasteta," ütles vandeadvokaat.

Nääs ütles, et rääkides laiemalt kui Repsi kaasus, siis korruptsioonivastase seaduse kontekstis avalike vahendite kasutamine, sealhulgas tööjõu kasutamine erahuvides ei ole lubatud ja on teatud juhtudel ka karistatav väärteo korras.

"See on üldpõhimõte. On ka marginaalsed erandid, mis pisiasjad. Näiteks kasutab minister tööpastakat, et kirjutada erakirju. Aga kui räägime süstemaatilisest avalike vahendite kasutamisest erahuvides, siis see pole lubatud."

Nääs leidis ka, et tema meelest on teema tõusetumine hea, sest see annab võimaluse teha revisjon, kuidas avalikke vahendeid kasutatakse ja kuidas neid sobitatakse eraeluga.