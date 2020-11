Õhtuleht kirjutas, et haridusminister Mailis Reps kasutab oma ametiautot sageli riigi raha eest erasõitudeks. Vandeadvokaat Carri Ginteri hinnangul on keeruline Repsile midagi ette heita.

Õhtulehe ajakirjanikud vaatlesid kolme päeva jooksul, kuidas Reps laseb ministeeriumi autojuhil tööajast lapsi sõidutada. Repsil on kokku kuus last.

"Selle autoga veetakse lapsi ja kui me selle kohta küsisime, siis minister selgelt valetas. /.../ Tegemist on ju korruptsiooniküsimusega, tegemist on valetamisküsimusega, et Eesti Vabariigi valitsuses on praegu minister, kes on mitu korda valetanud. See on tegelik sisu," ütles Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov.

Valetamise all peab Šmutov silmas näiteks Repsi esimesi vastuseid Õhtulehe küsimustele, kus minister väitis, et lapsed sõidavad palju rongiga. Samuti ei meenunud Repsile kohe, et kasutas ministeeriumi bussi ka perepuhkuseks Horvaatias. Reps ütles, et kuna tal on ka endal väikebuss, siis ta lihtsalt kohe ei mäletanud, millise bussiga välismaal käidi.

Mis aga igapäevasesse sõitmisse puutub, siis Repsi sõnul on ta tõesti aja jooksul aina rohkem laste logistikas toetunud oma autojuhile.

"Me räägime siiski loetud tundidest õhtu ajal ja see on tekkinud aja jooksul autojuhi - nii eelmise kui ka tänase autojuhi - enda pakkumisel, et oota, ära kiirusta sellelt koosolekult ära, ma teen selle sõidu ära ja lihtsalt need sõidud on muutunud tänaseks kohati igapäevaseks," kommenteeris Reps.

Minister ütles, et on teinud liialt kompromisse pere- ja tööelu ühitamisel, kuid tagasi astuda ei plaani.

"Sellist juriidilist küsimust nii, nagu me täna vaatame, ei ole. Aga eks me vaatame, kuidas siis seda paremini saaks edaspidi korraldada," ütles ta.

Vandeadvokaat Carri Ginter ütles, et kuna auto erasõitudeks kasutamise pealt on erisoodustusmaks tasutud, siis sellest vaatest probleemi pole. Ka moraalselt on tema hinnangul raske midagi ette heita.

"Mina ei kujuta ette tippjuhti, kellel on nii palju lapsi ja kes saab oma tööd teha ilma, et talle tehtaks tuge nende laste logistikaga. Väga keeruline," sõnas Ginter.

Samas pole tema hinnangul käitunud eetiliselt Õhtuleht. "Aga mis ei ole minu arvates eetiline, on see, kui ajakirjanik jälitab mingit autot, teeb lastest pildid ja paneb need ajalehte. Ajakirjanduseetika nõuab ikka väga selgelt, et lapsi tuuakse mängu ainult siis, kui see on paratamatu," ütles ta.

Õhtuleht avaldas kolmapäeval jätkuloo, kus heitis Repsile ette, et lisaks ministeeriumi autojuhile tegelevad tema pereasjadega veel kaks ministeeriumi kõrgepalgalist nõunikku.