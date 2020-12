Eesti Maksumaksjate liit (EML) tegi rahandusministeeriumile ettepaneku, et ametiautoga lapse kooli või lasteaeda viimist tuleks tõlgendada töösõiduna, kuna see aitab inimestel paremini ühendada töö- ja pereelu.

EML-i juhatuse esimees Jüri Allikalt tõi välja, et töö- ja pereelu ühitamise teema on laiem kui Mailis Repsiga juhtunu. Ta märkis, et soolise võrdõiguslikkuse seadus ütleb, et tööandja peab naiste ja meeste võrdõiguslikkust edendades kujundama töötingimused sobivaks nii naistele kui ka meestele ning tõhustama töö- ja pereelu ühitamist, arvestades sealjuures töötajate vajadusi.

"EML on arvamusel, et arusaam sellest seadusesättest peaks jõudma ka maksuseadustesse ning maksuseaduste rakendamise praktikasse. Eelkõige peame silmas tulumaksuseaduse sätteid erisoodustuste maksustamise kohta ja käibemaksuseaduse sätteid, mis reguleerivad sisendkäibemaksu mahaarvamist ettevõtluse tarbeks soetatud kaupadelt ja teenustelt," märkis Allikalt.

Ta lisas, et väga üldistatult öeldes maksustatakse erisoodustusena selliseid tööandja kulutusi, mis on valdavalt tehtud töötaja isiklikes huvides ehk mida tavaliselt peaks töötaja tegema oma palgast. Kui aga kulu on tehtud peamiselt tööandja töökorralduslikes huvides, on see maksuvaba ning erasektori tööandjad saavad üldjuhul siis ka sisendkäibemaksu maha arvata.

"Millal ja millistel tingimustel pidada ühte või teist kulutust rohkem tööandja või rohkem töötaja huvides tehtuks, on paljuski tõlgendamise küsimus, mis sõltub ka väärtushinnangutest, mis võivad ajas ja ruumis muutuda."

Allikalt ütles, et ametiautoga laste sõidutamist on seni loetud erisoodustuseks, aga EML-i meelest on aeg küps alustada diskussiooni selle tõlgenduse muutmiseks.

"Leiame, et seaduse muutmine ei ole otseselt vajalik, vaid piisab sellest, kui rahandusministeerium või maksu- ja tolliamet annaksid maksukorralduse seaduse alusel välja juhendi, mis tõlgendaks tööandja autoga töötaja lapse kooli või lasteaeda viimist ja sealt koju toomist töösõiduna, kuna sellise sõidu võimaldamisega täidab tööandja soolise võrdõiguslikkuse seadusest tulenevat kohustust ühendada töö- ja pereelu."

Ühiskondliku meelerahu saavutamiseks oleks EML-i juhi sõnul hinnangul igati tervitatav, kui kõigile tööandjatele oleks tagatud, et kui nad soovivad toetada töötajat pere- ja tööelu ühitamisel, siis riik toetaks seda omalt poolt maksuvabastusega.

"See puudutaks loomulikult kõiki tööandjaid ning kõiki töötajaid nii avalikus kui erasektoris ja MTÜ-des, puudutaks ka juhatuse liikmeid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid. Kuna loomulikult ei suuda kõik tööandjad varustada kõiki oma töötajaid ametiautoga, siis on kindlasti vaja võrdse kohtlemise tagamiseks lugeda maksuvabaks ka see, kui tööandja hüvitab oma töötajate laste ühistranspordi kulud."

Jüri Allikalt resümeeris, et lapsed on loomulik pere osa ning tööandjal oleks tunduvalt lihtsam toetada töötajate töö- ja pereelu ühitamist, kui see ei too talle kaasa täiendavat maksukulu.