Poola ja Ungari on pannud sellele veto, kuna pakett on seotud õigusriigi põhimõtete täitmise nõudega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

750 miljardi euro suurune pakett on Lagarde'i sõnul riikidele vajalik leevendus ning eriti oluline on see neile riikidele, kes ei saa lubada suurt eelarvedefitsiiti ja laenukoormuse kasvatamist.

Keskpank on eurotsooni riike kriisis märkimisväärselt abistanud, kuid rõhutab, et ka liikmesriigid ise peaks rohkem koormat kandma.



"Soodsatest rahastamistingimustest rääkides pole oluline mitte ainult nende tase, vaid ka poliitilise toetuse kestus. Sellega seoses on tähtis toetada inimeste kulutusi, säilitada võtmetähtsusega soodsaid rahastamistingimusi nii kaua kui vaja, et hoida ära massilisi koondamisi," lausus Lagarde.