Kiik: valitsus arutab reedel täiendavaid piiranguid

Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) ütles, et reedel koguneb valitsuskabinet, et arutada võimalikke täiendavaid piiranguid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

"Valitsus koguneb täna kell 13 arutamaks Covid-19 olukorda ja jätkamaks seda debatti, mis eile mõnes mõttes pooleli jäi, ehk millised on vajalikud lisasammud viiruse leviku tõkestamiseks," lausus Kiik ERR-ile.

Kiik märkis, et valitsus koguneb viiruse leviku tempo tõusu tõttu tavapärasest tihemini.

Kiige sõnul on reedel arutlusel ka terviseameti ettepanekud huvitegevuse piiramiseks. "Tõenäoliselt on Harjumaal, Ida-Virumaal ja Põhja-Eesti regioonis mõistlik lühiajaliselt huviharidust selgelt vähendada. Ehk vaadata üle just need kohad, kus on kõrgemad nakkusriskid," ütles Kiik.

Kiige sõnul tuleks kaaluda, kas koorilaulmisega seotud ringid on võimalik ära jätta või väiksemates rühmades ellu viia.

"Küsimus on selles, milliseid samme me saame täiendavalt astuda, et tagada võimalikult laialdane ühiskonnaelu toimimine, aga samal ajal vähendada nakkusriske," sõnas Kiik.

Viimastel nädalalatel on koroonaviirusesse haigestumise oluliselt kasvanud vanusegrupis 10-19 eluaastat, mistõttu palub terviseamet kriitiliselt üle vaadata noortekeskuste ja huviringide tegevused üle terve Eesti.

Terviseameti peadirektori Üllar Lanno soovitusel peaks kriitilistes koroonaviiruse leviku piirkondades nagu Tallinn ja Harjumaa, Ida-Virumaa ning Tartu kuni jõuludeni ära jätma kõik nakkuse edasi andmist võimaldavad huvitegevusel.

Suurim koroonaviiruse leviku oht on terviseameti hinnangul koorilaulurühmades ning kontaktspordialadel.