Tuleva aasta novembrist Ühendkuningriiki enam ID-kaardiga ei pääse

Ühendkuningriigis saab 2021. aasta 1. jaanuarist viibida viisavabalt korraga kuni kuus kuud järjest. Viisavaba reisimine on võimalik turismi, pereliikmete ning sõprade külastamise, lühiajalise koolituse ja äritegevuse eesmärgil.

Välisministeerium soovitab reisides ID-kaardi asemel võtta kaasa pass, kuna Ühendkuningriik lubab Euroopa Liidu kodanikel ID-kaardi alusel riiki siseneda kuni tuleva aasta 31. oktoobrini. Reisides soovitab ministeerium ka sõlmida ravikindlustuse, kuna uuest aastast ei kehti riigis enam Euroopa ravikindlustuskaart.

Üleminekuperioodi lõppedes muutuvad ka tollireeglid ning riigipiiri ületades tuleb arvestada senisest suurenate piirangutega.

Koju lennates tohib maksuvabalt osta kaasa kuni 430 euro eest kaupa

Maksu- ja Tolliameti tolliformaalsuste valdkonnajuht Külli Kurvitsa sõnul tuleb arvestada, et teatud kaupadele kehtivad ka Eestist välja viies koguselised piirangud või eriloa nõue, seda tuleb meeles pidada näiteks sularaha ja ravimite puhul. Kui väljaviidavale kaubale või isiklikele asjadele on kehtestatud erinõuded, siis tuleb see kaup tollis deklareerida.

Selle osas tuleb olla ka tähelepanelik reisides Ühendkuningriigist tagasi Eestisse.

Eestisse saabuv reisija võib maksuvabalt kaasa tuua mittekaubanduslikku laadi kaupa ehk eratarbeks kaupa väärtuses kuni 300 eurot, lennu- ja merereisijad kuni 430 eurot.

"Kuid lisaks on alkoholile, tubakatoodetele ja mootorikütusele kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud. Ka ei tohi Ühendkuningriigist tuua Euroopa Liitu ja seega ka Eestisse näiteks liha ja piimatooteid," märkis Kurvits.

Kui kaup ületab maksuvaba väärtuse piiri või koguseid, siis maksustatakse see tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisiga. Kui tegemist on keelatud kaubaga, jääb inimene oma kaubast ilma.