Käsipalli mängimiseks on vaja 14 inimest, võrkpallis peab platsil olema 12, aga vastavalt valitsuse korraldusele ei tohi alates teisipäevast Tallinnas treeninggrupp olla suurem kui 10 inimest. Nii on pealinna harrastajate pallimänguklubid sattunud keerulisse olukorda saaliüüri ja treeneritasude maksmisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võrkpalliklubi Kramp treener Rainer Rätsep ütles, et nende jaoks on see suur probleem. "Meil on grupid 20 inimese suurused ja nüüd me peame hakkama valima, kes saab trenni, kes ei saa, rääkimata sellest, et miks peaksid need maksma, kes ei käi trennis," ütles Rätsep.

Kui kümne inimese piirang kehtiks aasta lõpuni, siis saaks klubi majanduslikult hakkama, aga kui see jääb püsima kuudeks, siis ootavad ees rahalised raskused. Seetõttu sooviks klubi koolidega sõlmitud lepingud ajutiselt peatada, nagu oli võimalik eriolukorra ajal.



Ehte gümnaasiumi majandusjuhataja Jaan Milvek märkis, et kool sellist otsust teha ei saa, see tuleb kooskõlastada praeguse hinna määrajaga. "Meil on hind määratud Tallinna haridusameti juhi pool".

Sõle spordikeskuses tuleb täiskasvanutel maksta õhtusel ajal pooleteise tunnise saaliaja eest 75 eurot. Sõle ja veel viit spordikeskust juhtiva Margus Jurkatami sõnul on ligi kolmandik nende täiskasvanute treeninggruppe juba uurinud võimalust lepingu peatamiseks.

"Peamiselt on ikkagi teema pallimängusaalides tegutsevad spordimänguklubid, see piirang nii väga ei puuduta jalgpallihalli, ujulat," sõnas Jurkatam.

Spordikeskuse juhil pole voli hinda alandada ega lepinguid peatada, seda saab teha Tallinna spordiamet. Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul pole linn jõudnud selle teemaga veel tegeleda, aga kiireid lahendusi pole loota.

"Meie ei saa teha otsuseid nagu klassikaline äriühing, et tuli täna mõte ja teen lepingu ringi. Meie peame erinevate rahaliste otsuste tegemiseks, kui see läheb riigiabi piiridesse, aga see Tallinnas läheb sinna väga lihtsalt, siis selle menetlemine ei ole ühe ega kahe päeva küsimus. Selle menetlemine võib aega võtta kuni kaks kuud," rääkis Riisalu.

Samas pole Riisalu sõnul veel selge, kas lepinguid üldse tulebki muuta, sest piirangud ei pruugi pikalt kesta. Praegu ei kehti kümne inimese piirang vaid Eesti meistrivõistlustel või meistriliigas osalevatele võistkondadele.