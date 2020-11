Läti avalik-õiguslikest kanalitest kaob reklaam

Lätis jõudis esimese põhimõttelise otsuseni üks aastaid ühiskonnas kestnud vaidlusi – millist avalik-õiguslikku meediat riik vajab? Uue seaduse põhjal korraldatakse Läti televisiooni ja raadio juhtimine, struktuur ja järelevalve põhjalikult ümber, mõõtu on võetud ka Eesti mudelist.

Televaatajad ja raadiokuulajad saavad uuest aastast reklaamivaba programmi ning televisioon ja raadio organisatsioondena ühendatakse. Kui reformi lõpuks pidada aga hoopis ühist raadio- ja telemaja, on see veel üsna kaugel

Alati esimene – teatab uhkelt Läti raadio 1. programmi signatuur. Aga millise hinnaga? Ajakirjanikud peavad läbi purema järjest keerukamaist korruptsioonijuhtumeist, edastama kriisiajal kohe ja kõigile mõistetavat teavet ning tegema seda kõike üha uusi tehnilisi lahendusi kasutades.

Läinud aasta suvel avalikustasid kolleegid Läti raadiost, et nii nad enam ei suuda – palgad madalad, ajakirjanikud lahkuvad ja jääjad töötavad topelt, sest saated ei saa ju ära jääda. Läti raadio kasutada on Riia vanalinna üks uhkemaid maju, aga remonditud pole seda 70 aastat. Televisioonil on oma kõrgest Zakusala tornist vaja vaid väikest osa, majas sebib ringi rohkem rentnikke kui teleinimesi.

"Suur osa avalik-õiguslikule meediale mõeldud rahast kulub tehniliste asjade peale – majade korrashoiuks, kütmiseks ja remondiks," märkis Läti seimi inimõiguste ja ühiskonnaasjade komisjoni esimees Artuss Kaimins.

Elektroonilise meedia nõukogu on aga Lätis vastutanud korraga nii avalik-õiguslike kui ka kommertskanalite tegevuse eest.

"Rahvuslik elektroonilise meedia nõukogu on ühel ajal nii avalik-õigusliku meedia omaniku esindaja, mis tähendab, et peame seda valdkonda arendama. Kuid samas teeme ka järelevalvet ja vajadusel karistame, mitte ei tegele vaid arenguga. Nii et nüüd väheneb huvide konflikti risk, mis kogu tegutsemisaja vältel on olnud," lausus Läti rahvusliku elektroonilise meedia nõukogu aseesimees Aurelija Ieva Druviete.

Uue avalik-õigusliku meedia seaduse põhjal moodustatakse ühise televisiooni- ja raadioorganisatsiooni – nagu meie ERR – jaoks eraldi nõukogu, luuakse programmijuhi amet ja võetakse tööle meedia ombudsman, kes võib vajadusel teha parlamendile ettepaneku ka nõukogu liikmete väljavahetamiseks.

Uuest aastast ei edasta Läti avalik-õiguslik televisioon ja raadio enam reklaami, kuid see on vaid üks muudatus.

Peagi ei saa Läti televisioonist ja raadiost enam teada, palju on Rimis alla hinnatud kanakoib ja Maximas pannid, kuid rahvas pääseb ka kurioossest olukorrast, kus üks ja sama poliitik rääkis enne uudistesignatuuri, reklaamipausil üht ja seejärel uudistesaates teist.

Teleprogrammid võidavad juurde 700 ja raadioprogrammid 400 tundi eetriaega omasaadete jaoks. Läti televisiooni ja raadio eelarve on Euroopas üks madalamaid, moodustades vastavalt 20 ja 10 miljonit eurot. Reklaamitulu televisioonis on olnud 14 ja raadios 7 protsenti, see nüüd riigieelarvest kompenseeritakse.

Ootused uuele avalik-õiguslikule meediaorganisatsioonile on Lätis kõrged nii sõltumatu info kui ka rahastamise poolest. Ehkki praegu on heaks kiidetud üldine kontseptsioon, aga kuidas rahastamine täpselt toimuma hakkab, on veel otsustamata.

"Meie pakkusime, et avalik-õiguslikule meediale võiks kuluda kindel protsent sisemajanduse kogutoodangust. Kuid see ettepanek ei leidnud seaduse ettevalmistamise ajal toetust,"ütles mLäti raadio juhatuse esimees Una Klapkalne.

Läti raadio pole ainult saated, vaid ka pika ajalooga ja väga populaarne lasteansambel Dzeguzite – Käokene.

Kuigi lätlased on oma mudeli väljatöötamisel võtnud eeskuju ka Eestist, saab neil olema üks põhimõtteline erinevus – uudistetoimetused televisioonis ja raadios jäävad tööle eraldi, kuid ühistööna jätkab ilmumist uudisteportaal internetis, mille jälgitavus on kõigist kanaleist kõige enam tõusnud ja jõudnud

ETV+ taolist venekeelset kanalit Lätis pole ja venekeelsed telesaated viiakse üle internetti, sest lätikeelse kanali sees paar venekeelset saadet ei suutnud vaatajaid köita. Raadio venekeelne programm Raadio 4 jätkab tööd.