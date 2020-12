Sule: järgmine nädal võib plaaniline ravi oluliselt väheneda

Terviseameti kriisistaabi juht Urmas Sule ütles, et praeguse koroonaviiruse leviku trendi järgi peavad haiglad 10. detsembriks oluliselt suurendama haiglakohtade arvu ning sellel on väga tugev mõju plaanilisele ravile.

Sule rääkis "Esimeses stuudios", et teadlaste arvestuste järgi on järgmise paari nädala jooksul koroonaviirusesse nakatunute arvu kasv kiire ning see tähendab ka haiglaravi vajavate inimeste arvu kasvu.

"Nakkuskordaja on praegu 1,2 ja see on väga kõrge. Ja kui täna meil on haiglates 200 inimest, siis praeguse prognoosi järgi järgmise nädala number saab olema 400 alla," ütles ta.

Haiglaravi vajavate inimeste arvu kasv mõjutab samas seda, kui suures mahus saavad haiglad läbi viia plaanilist ravi.

"Haiglate puhul tähendab tänane olukord, et neil on oluliselt juba plaanid 10. detsembriks minna üle suuremale voodifondile ja see tähendab kindlasti mõju ka plaanilisele ravile," sõnas Sule.

Ta lisas, et praegu saab plaanilist ravi paljudes haiglates veel korralduslike meetmetega mõjutada, pikendades näiteks operatsiooniplaani ja tehes selliseid samme, mis inimeste jaoks teenuse kvaliteeti ei mõjuta, aga parandavad efektiivsust.

"Järgmisest etapist hakkab kindlasti meie haiglate võimekuse tõstmine mõjutama plaanilist ravi ja päris tuntavalt," rõhutas Sule.

Sule selgitas, et kui juba järgmine nädal on haiglaravil 400 inimest, siis ka 800 patsienti on väga kiire tekkima ja see mõjutab juba ka erakorralise abi andmist.

"400+ voodit pluss 60+ intensiivravi voodit pluss 100 EMO voodit on üleriigiline nn A4 tase ja seal me oleme 10. detsembriks. Sealt edasi hakkavad juba need otsused, mis väga oluliselt mõjutavad plaanilist ravi. Ja kui me läheksime sealt nn A5-le /.../, siis see mõjutab juba ülioluliselt ka erakorralist abi," selgitas ta.

Sule tõdes, et praegu ei ole näha ühtki trendi, mis viiks koroonaviirusesse haigestumust alla.

"Me tegelikult jookseme kindlalt kasvavas tempos, haiglavajadusega veelgi enam. Kui tekib järjest juurde hoolekandeasutusi või see haigus süvenenumalt levib vanematele inimestele, siis see tegelikult tähendab hüppeliselt haiglaravi vajaduse kasvu ehk stsenaariumid realiseeruvad kiiremini kui täna. Täna me kindlasti oleme tõusutrendis. Kui me oleme olekult positiivsed, siis tegelikult täna ei ole ühtegi positiivset märki meil kuskilt võtta," rääkis kriisistaabi juht.