Putin lasi Tšubaisi lahti

Otsus Tšubaisi ametist vabastamiseks ja tema asendamine praegu sõjatööstuskomitee juhi Sergei Kulikoviga toob esile konfikti Putini ja president Boriss Jeltsini aegse asepeaministri vahel, kirjutas ajaleht The Moscow Times neljapäeval.

Venemaa 1990ndate aastate erastamisprogrammi arhitektiks peetav ja selle eest rahva hulgas laialt vihatud Tšubais määrati riigiettevõtte Rusnano juhiks 12 aastat tagasi ülesandega arendada nanotehnoloogiaid ning seda valdkonda majanduslikult. Vene riigikontrolli 2013. aasta hinnangu kohaselt juhiti aga ettevõtet ebatõhusalt ning kulutati hoolimatult riigi raha.

Ka opositsioonilider Sergei Navalnõi on süüdistanud Rusnano ja Tšubaisi Venemaa eelarve alusetus raiskamises.

Putin ütles Kulikovi nimetamisel Rusnano, mida varasemalt tunti nime all Venemaa Nanotehnoloogia korporatsioon, juhiks, et nanotehnoloogia on Venemaa arengu jaoks üks võtmevaldkondi. "Ilma arenguta nanotehnoloogias ei ole meie majandusel tulevikku, see on üsna selge. Sama kehtib ka tehisintellekti ja biotehnoloogia kohta," rääkis Putin videokonverentsil.

Vene president lisas, et valitsus on juba ette valmistanud plaani Rusnano toetamiseks. Novembris teatas peaminister Mihhail Mišustin reformiplaanist riigi arenguinstituutide, sealhulgas ka Rusnano ümberkorraldamiseks, et viia ellu Putini väljakuulutatud 360 miljardi dollari suurune Venemaa rahvuslike projektide kava, mis on alates selle käivitamisest 2018. aastal graafikust maha jäänud.

Vene valitsus kinnitas Tšubaisi asendamise Kulikoviga neljapäeval.

Tšubais (65) teatas, et neljapäev jääb tema viimaseks tööpäevaks ettevõttes.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et presidendil ei ole kavas kohtumist Tšubaisiga.

Ettevõtja ja kunagine poliitiku Tšubaisi tõus sai alguse Jeltsini ajal, kui ta oli üks peategelasi Venemaa energiaturu erastamise korraldamisel.