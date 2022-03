Peskov põikles teravatele sõjaküsimustele vastamisel

Nii soovitas Peskov adresseerida küsimuse hinnangust täpselt kuu aega kestnud sõja kohta Ukrainas Vene kaitseministeeriumile.

"See on küsimus kaitseministeeriumile," ütles Peskov vastuseks, kuidas hindab Kreml 24. veebruaril alanud sõjakäigu seniseid tulemusi.

Samuti soovitas Peskov pöörduda kaitseministeeriumi poole küsimustega kaitseminister Sergei Šoigu kohta. Ta lükkas tagasi väited, nagu oleks juba ligi kaks nädalat avalikkuse eest varjul olnud ministril terviseprobleeme.

"Kaitseministril on praegu palju muresid, nagu te aru saate. Käib sõjaline erioperatsioon (sõda Ukrainas – toim.). Loomulikult pole see parim aeg aktiivseks esinemiseks meedias," rääkis Peskov.

Kremli pressiesindaja kutsus mitte uskuma teateid, nagu oleks Šoigul probleeme tervisega. "Pöörduge kaitseministeeriumisse," ütles ta.

Peskov pisendas ka president Vladimir Putini kliimanõuniku Anatoli Tšubaisi ametist ja Venemaalt lahkumise tähendust.

"Ma ausalt öeldes ei saa aru, miks me sellele nii palju aega pühendame. Presidendi administratsioonist lahkub iga päev keegi töölt, tulevad uued töötajad. See on küllaltki suur ja elav mehhanism," rääkis Peskov.

Küsimusele, kuidas reageeris Tšubaisi lahkumisele Putin, vastas Peskov: "Ma ei tea. Kui lahkus, siis lahkus. Ärge unustage, et ta ei olnud tavatööl. Ta töötas ühiskondlikel alustel, ta polnud vahetult administratsiooni töötaja."

Tšubais lahkus väidetavalt riigist, kuna ei toeta Venemaa sõda Ukrainas.

Tšubais on tähtsaim Venemaa ametnik, kes on Ukraina sõja pärast Kremliga sidemed katkestanud, teatas Bloomberg kolmapäeval.