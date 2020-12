Suurbritannia ja Euroopa Liit jätkavad sellel nädalal Brexiti kaubakokkuleppe läbirääkimisi. Mitmed võtmeküsimused on endiselt lahtised ja võimalik on brittide lahkumine ilma lepinguta.

Eelmisel nädalal reedel peatati kaubandusläbirääkimised, kus mõlemad pooled ütlesid, et olulised lahkarvamused on jäänud. Laupäeval peale telefonivestlust, otsustasid Suurbritannia peaminister Boris Johnson ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen jätkata läbirääkimisi, teatas BBC.

"Kalapüügiõigused, konkurentsieeskirjad ja kuidas kokkulepitud reegleid järgida on kolm peamist küsimust ja tehing ei oleks jõustatav, kui neid probleeme ei lahendata," ütlesid Johnson ja Leyen ühisavalduses.

Brüssel tahab, et Suurbritannia järgiks Euroopa Liidu eeskirju sellistes küsimustes nagu töötajate õigused, keskkonnaalased eeskirjad ja riigiabi. Suurbritannia valitsus on teatanud, et Brexiti eesmärk oli vabaneda ühiste reeglite järgimistest.

Kui aasta lõpuks ei sõlmita kaubanduslepingut, siis hakkavad Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel liikuvate kaupade suhtes kehtima piirikontrollid ja maksud.

Euroopa Liit tahab lepinguni jõuda lähipäevadel, kõige rohkem on survet avaldanud lepingu kiireks sõlmimiseks Prantsusmaa.

"Me peame otsustama lähipäevadel, mida varem kokkuleppe on sõlmitud seda parem ja pole mõtet jõuludeni ootama jääda ja vale oleks ajal meid survestada," ütles Prantsusmaa välisminister Clement Beaune.

"Järgmised 24 tundi saavad olema kriitilise tähtsusega ja me näeme tõsiselt vaeva, et kokkuleppe saaks sõlmitud," sõnas Suurbritannia esindaja Brexiti läbirääkimistel lord Frost.

"Euroopa Liidu ja Suurbritannia läbirääkimised praegu "noatera peal" ja ma loodan, et terve mõistus lõpuks ikkagi võidab," lisas Iirimaa peaminister Micheal Martin.

Kui Euroopa Liit ja Suurbritannia suudavad Brexitis kokkuleppida, tuleb leping muuta juriidiliseks tekstiks ja selle peab ratifitseerima Euroopa Parlament.