Kõnelustega jätkatakse pühapäeval ning Johnsoni ja von der Leyeni sõnavõttu on oodata esmaspäeva õhtul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Intensiivsed kõnelused on kestnud nädala ning mõlemad on kinnitanud, et põhimõttelistest nõudmistest ei loobuta. Et lepe saaks jõustuda, peavad Euroopa Liidu liikmesriigid selle käesoleval aastal ka ratifitseerima.