Leedu valitsus toetas esmaspäeval ettepanekut piirata liikumist mittehädavajalikel põhjustel ning soovitust lahkuda kodust vaid tööle, kauplusse, meditsiiniasutustesse ja teiste teenuste saamiseks.

Keelatud on rohkem kui kolme pere liikmete lähikontaktid, välja arvatud vajadusel osutada abi või hoolitseda haigete eest.

Keelatud on peod ja üritused avalikes ja eraruumides, kui neist võtavad osa enam kui kahe pere liikmed. Ka eraüritustel on lubatud osaleda maksimaalselt 10 inimesel. Rendipindade kasutamine eraüritusteks on keelatud.

Riigi- ja munitsipaalasutused viiakse üle kaugtööle, välja arvatud juhud, kus teenuseid ei saa distantsilt osutada.

Ostukeskustele kehtestatud piiranguid karmistatakse veelgi, väiksemates kauplustes peab ühele inimesele olema tagatud vähemalt 15 ja suuremates 30 ruutmeetrit.

Ostukeskuste, turgude ja nende parklate täituvus ei tohi ületada 20 protsenti. Kõigil kauplustel soovitatatakse külastajate arvu piiramiseks peatada reklaamikampaaniad.

Kassade arvu tuleb suurendada ning tagada, et kassajärjekorras ei oleks korraga üle viie inimese.