"Me toetame seda otsust (koolid 14. detsembrist sulgeda - toim.), sest nädal aega enne vaheaja algust rakendada distantsõpet pole mõistlik. Kahel põhjusel: esiteks üleminek distantsõppele võtab aega ja teha seda üheks nädalaks pole mõistlik," ütles Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.

"Teiseks peame tunnistama, et meie õpetajad on väsinud, viimase kahe kuu jooksul oli vaja töötada sellises režiimis, et nädal koolis, kaks nädalat karantiinis. Mõnes koolis on õpetajad sellise ringi juba kolm korda teinud. Muidugi ka hübriidõpe tekitab lisakoormust."

Kõlvarti sõnul oli õige valik otsustada saata koolid varem vaheajale kui minna nädalaks distantsõppele.

"Loomulikult tekib küsimus, mida oodata peale koolivaheaega - see on selle sama küsimuse osa, et mis on meie pikaajaline plaan lähtuvalt olukorrast ja lähtuvalt stsenaariumitest, mis võivad rakenduda," nentis linnapea.

Kõlvarti sõnul peaks valitsus kehtestama maskinõude ka välisüritustele ning ta kutsus inimesi üles väliüritustel ka maski kandma. "Sellist kohustust praegu ei ole, aga me ei pea ootama, kuni olukord halveneb veel rohkem ja ei saa väliüritusi üldse korraldada. Nakatumise risk väliüritustel on tunduvalt väiksem, aga see on ikkagi olemas. Et jõuluajal säiliks meil väliürituste võimalus, peaksime üksteist kaitsma väliüritustel juba praegu."

Peaminister Jüri Ratas teatas kolmapäeva keskpäeval, et alates 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutse- ja rakenduskõrgkoolid ning ülikoolid. Järgmisel aastal jätkub töö tavakorras juhul, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele ja lubatud on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine.

Õppeasutused võivad erandkorras kasutada distantsõppe vormi.