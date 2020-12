"Plaanime peatada vabaajategevused, kõik avalikud üritused: kinod, teatrid, kontserdid, muuseumid, näitused," ütles rahandusminister Martin Helme riigikogu infotunnis peaministri asendajana saadikute küsimustele vastates. Samuti lubatakse toitlustuskohtades ainult toitu kaasa müüa ning ja spordiklubid, spaad, ujulad ja majutusasutused pannakse kolmeks nädalaks kinni, lisas Helme sotsiaaldemokraat Katri Raigi küsimusele vastates.

Ta lubas, et valitsus töötab suletavate asutuste toetamiseks välja ka kompensatsioonimehhanismi. "See ei tähenda, et kõik nende saamata jäänud tulu või kogu käive kompenseeritakse, aga mingisugune kompensatsioonimehhanism sarnaselt kevadele on plaanis," lisas rahandusminister.

Samuti plaanib valitsus peatada Ida-Virumaal piiriületuse, lubades Venemaa vahet liikuda ainult kaubavahetuseks.

Valitsus soovib ka alustada oluliselt rangemat järelevalvet isolatsioonikohustuste täitmisel ja nende nõuete kontrollimiseks, mis on juba Ida-Virumaal kehtestatud, ehk 50-protsendiline täituvus poodides, asutustes või kirikutes, lisas Helme.

"Poed, aga ka kirikud jäävad jõuluajal lahti," rõhutas ta.

Helme: kirikud jäävad vaimse tervise huvide lahti

Vastates sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski täpsustavale küsimusele, miks kirikutele erand tehti, vastas Helme, et kirikud ei ole ainsad, millele võimaldatakse erand.

"Kultuuri- ja spordiasutused on samamoodi, millele tehakse erisusi selle argumendiga, et jah, seal on nakatumisrisk, aga ühel, teisel või kolmandal põhjusel on vajalik ühiskonna toimimiseks see risk võtta," rääkis Helme. Tema sõnul on valitsusel kevadest, kui kirikud kinni pandi, "väga negatiivne kogemus".

"See mõjus halvasti inimeste vaimsele tervisele ja me ei taha seda, eriti jõulude ajal," rõhutas minister. Tema sõnul maandab valitsus riski sellega, et nii nagu kontsertide puhul on 50 protsendi mahutavuse, maskikandmise ja käte desinfitseerimise nõue, on kirikus need ja veel eraldi ka lisatingimused nagu näiteks armulaua jagamisega seotud nõuded, et kirikus käimine oleks turvaline.

"Seda on võimalik teha niimoodi, et meil ei oleks kirikud see koht, kus toimub massiline nakkuse levik," rääkis Helme. "Ja ei ole kirikud ainsad, kellele neid erandeid teha tehakse või kellele otsitakse võimalusi, kuidas nende spetsiifikast lähtuvalt teha leevendus- või julgestusmeetmeid, et nende tegevust saaks jätkata," lisas ta.

Rahandusministri sõnul on ka kaubanduskeskustele plaanitud 50-protsendiline täituvusnõue, desinfitseerimise ja maskikandmise nõuded.

"Meie ei soovi esimese sellise keerulisema olukorra peale lihtsalt põlvi nõtkutada ja kogu ühiskonda sulgeda. Seda me ei soovi, sellepärast me otsimegi võimalusi, kuidas seda teha spetsiifiliselt, sihitatult ja niimoodi, et elu saaks võimalikult normaalselt edasi toimida," kinnitas minister.