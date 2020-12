Peipsi keskkonnaseisundi parandamise ja sotsiaalmajandusliku arengu viie miljonili eurose mahuga projekti "Common Peipsi 2" raames valmiva Vasknarva sadama esimese etapi ehituse maksmumus on üle 750 000 euro.

Alutaguse vallavalituse liige Taavi Vogti sõnul saab selle eest akvatooriumi, kai ja slipi ning ühenduse Narva jõega. "Eriline ongi ta selle poolest, et Peipsi äärde saab temast pindalalt - nii veepeegelpindalalt kui ka maismaapindalalt - kõige suurem sadam," sõnas Vogt .

OÜ Kaurit projektijuht Ivo Lõhmuse sõnul on praegu pooleli kõige keerulisem osa.

"Me läheme allapoole keskmist veetaset ja seal on omad ohud. Tammid on vahel, hoiame veetaset all pumpadega. Me oleme paigaldanud L-elemendid, teeme ära monoliitbetoonitööd ning rajame, niipalju kui võimalik, vee alused kaldakindlustused ära. Ja kui kai on valmis, siis me laseme akvatooriumi vett täis ja süvendame tammid välja. Ma usun, et see keerulisim osa saab jaanuari lõpuks tehtud," lisas Lõhmus.

Sadama ehitamise esimene etapp peaks valmis saama järgmise aasta suveks.