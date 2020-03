Alutaguse vald teeb jõupingutusi, et Peipsi järve põhjatipp ja Narva jõe lõunaosa oleks paremini ligipääsetavad. Vasknarvas käib sadama ehitus ja Kuningakülas on valmimas slipp, teatas Terevisiooni uudistesaade.

Vasknarva küla on koht, kus kokku saavad Peipsi järv ja Narva jõgi. Selleks, et huvilised saaks Vaknarva paremini tulla mööda vett, on seal alanud sadama ehitamine. Ligemale 800 000 eurot maksma minevas esimeses etapis tehakse sadamas ära paatide ja jahtide ohutuks randumiseks vajalikud tööd. Alutaguse vallavanema Oleg Kuznetsovi sõnul on teises etapis on kavas rajada sadamahoone koos selle juurde kuuluvaga.

Vasknarvast paarkümmend kilomeetrit põhja pool asuvas Kuningakülas käivad vettelaskmistee ehk slipi esimese etapi tööd. Lisaks kalameestele on slipp vajalik ka päästjatele, kes saavad selle abil viia oma tehnika veele ja pääseda jõge mööda kohtadesse, kuhu mööda maad on raskem ligi pääseda.

Kuningakülas elav ettevõtja Roman Šmeljov on küll kauaoodatud slipi üle õnnelik, kuid tunnistab, et korda oleks vaja teha ka selle juurde viivad teed. "Aastaid on meil probleemiks kohalike teede kehv olukord. Kui tagasihoidlikult öelda, siis on nende seisund ideaalsest väga kaugel. Aga teed kasutavad nii piirivalve patrull, päästjad kui ka liinibuss," kurtis Šmeljov.

Kuningaküla slipp peaks kasutuskõlblikuks saama suve alguseks. Vasknarva sadama esimese etapi valmimisajaks on planeeritud aasta lõpp.