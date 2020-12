Tsihhanovskaja ERR-ile: Euroopal kulus sanktsioonide määramiseks liiga kaua

Valgevene demokraatlikule opositsioonile anti täna Euroopa parlamendis üle Sahharovi mõttevabaduse auhind. Brüsselisse auhinda vastu võtma tulnud opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja ütles ERR-ile antud intervjuus, et nad on Euroopale tänulikud, kuid teha tuleks veelgi enam.

"Me oleme tänulikud Euroopale ja teistele demokraatlikele riikidele, et nad ei tunnustanud Aleksandr Lukašenkot legitiimselt valitud presidendina. See andis meile tõelist inspiratsiooni, et me ei ole selles maailmas üksi ja et Euroopa riigid ei jäta meid üksi selle diktaatoriga," sõnas ta.

"Me ootasime võimalikult kiiret ja tugevat abi Euroopa riikidelt ning oli pigem imelik, et sanktsioonide määramine võttis nii kaua aega. Aga see on see, mis meil on ja meil tuleb sellega tegutseda. Nüüd me palume, isegi nõuame sanktsioonide nimekirja laiendamist, sest praeguses nimistus on liiga vähe inimesi," ütles Tsihhanovskaja.

Tsihhanovskaja sõnul tuleks laiendada nii isikulisi kui sihitud majandussanktsioone. "Need peaksid olema sihitud Lukašenko nii-öelda "rahakottidele". Me peame Lukašenko ära lõikama igasugusest finantsabist," sõnas ta.

"Teiselt poolt tuleb aidata kodanikuühiskonda, sest inimesi survestatakse, vangistatakse ja vallandatakse. Iga ühiskonnagrupp kannatab praegu - arstid, õpetajad, üliõpilased, vanurid, töölised. Kõik. Me peame neid aitama sel keerulisel ajal. Peame võtma režiimilt ja andma kodanikuühiskonnale, et nad suudaksid ellu jääda. On veel üks programm, millele rõhume - seadusetus meie riigis. Valgevenes ei kehti praegu seadused ja me palume teistel riikidel alustada kriminaaluurimisi universaalse jurisdiktsiooni alusel," lisas Tsihhanovskaja.