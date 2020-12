Pevkur: praeguseks hetkeks pidanuks olema vaktsineeritud rohkem inimesi

Pevkur ütles ERR-ile, et vaktsineerimiskavad oleks pidanud olema olemas juba suvel. "Sellel hetkel, kui vaktsiin Eestisse jõudis, oleks pidanud kohe järgnema laialivedu ja kiire vaktsineerimine," sõnas Pevkur.

Pevkur kritiseerib valitsust, et see ei sõlminud erinevate ravimitootjatega otseleppeid, vaid jäi ootama Euroopa Liidu ühist hanget. "Minu arvates see oleks pidanud toimuma juba kevadel või hiljemalt suvel, kui oli selge, et vaktsiini tootmine ravimifirmadel käib suure hooga ja pigem käib võitlus ajaga, et milline ravimifirma jõuab kõige esimesena vaktsiini vaimis," sõnas Pevkur.

Kolmapäevase seisuga on Eestis vaktsineeritud 884 inimest. Esimese tarnega teisel jõulupühal saabus riiki ligi 10 000 vaktsiinidoosi 4875 inimese vakstineerimiseks.

Sotsiaalminister Tanel Kiige (KE) sõnul plaanib riik suurema osa meditsiinitöötajate vaktsineerimise esimese ringiga jaanuari lõpuks ühele poole saada. Pevkuri sõnul saanuks seda teha aga kiiremini.

"Mina usun, et meedikud oleksid olnud suutelised vaktsineerimise tõesti kiiremini korraldama, et vähemalt nendele ligi 5000 inimesele oleks saanud paari-kolme päevaga vaktsiini ära teha. Sellest on mul raske aru saada, miks vaktsineerimise esimesed päevad on olnud nii aeglased," rääkis Pevkur.

Pevkuri sõnul on aga kiire vaktsineerimine kriitilise tähtsusega. "Mida kiiremini me suudame saavutada teatud kaitsevõime organismidele, seda kiiremini on meil võimalik ka sellest olukorrast välja tulla. Iga võitlus haigusega on ikkagi ajakriitiline ja antud juhul selle viirusega võitlus on ka ajakriitiline, eriti nende inimeste vaatest, kes võitlevad sellega ja kes abistavad inimesi ja loomulikult juba ka haigete vaatest," kommenteeris Pevkur.

Reformierakonna juht Kaja Kallas kirjutas Twitteris, et valitsus oleks saanud võinud vaktsineerimise tarbeks rohkem raha eraldada.