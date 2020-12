Euroopa Liit ostab 100 miljonit lisaannust koroonavaktsiini

See tähendab, et vaktsiinide koguarv ühenduses ulatub 300 miljoni annuseni.

Von der Leyeni sõnul on jõutud arvamusele, et vaktsiin on tõhus ja ohutu.

Vaktsineerimine koroonaviiruse vastu algas pühapäeval kogu Euroopa Liidus, kuid on kulgenud aeglases tempos ning vaktsiinidoose on vähem, kui oodati. See on mitmes riigis tekitanud kriitikat Euroopa Komisjoni ühishanke suhtes.