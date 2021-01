Eesti Post tõstis 2021. aastaks perioodika kojukande hindu 8,7 protsenti, seda vaatamata meediaettevõtete liidu soovile hinnatõus mitmeks aastaks peatada.

Reinbergi sõnul on perioodika kojukande hinnad Eestis kõige kiiremini kerkivad hinnad ning väiksemad lehed peavad mõtlema hakkama, kas paberlehte saab ka edaspidi välja anda.

"See on väga valus löök. Eks väiksemaid lehti mõjutab see hinnatõus rohkem, sest majanduslikult ongi nad nõrgematel jalgadel. Oleme Eestis näinud, et maakonnalehti on kinni pandud. Eestis väiksemad maakonnalehed ongi piiri peal. See ei tähenda, et seal tehakse kehva ajakirjandust. Aga kui sul 10 protsenti aastas kojukande hind tõuseb, siis sa kuhugi mujale minna ei saa. See tuleb panna tellijate peale, tellimishind tõuseb ja inimesed hakkavad ühel hetkel loobuma sellest. Väga valus otsus," rääkis Reinberg.

Reinbergi sõnul pole Eesti Post kirjastajatele vastu tulnud ka pikaaegse hinnakujunduse plaaniga. "Teine halb asi on, et oleks siis kindlust, aga seda meil ka pole. Meedialiidu poolt on palutud, et kas saaksime rääkida kolmest-neljast-viiest aastast, et paneks midagi paika, mida tulevik toob. Aga me ei tea seda praegu, kas aasta-kahe pärast tõuseb (kojukande hind) rohkem, tõuseb vähem, kas hakatakse kärpima posti kojuveo päevi. Seal on väga palju teadmatust, mis lehe väljaandjale head ei tee," lausus Reinberg.

Reinbergi sõnul ei päästakse väiksemaid lehti ka ainult digivormile üleminek, sest ka see nõuaks investeeringuid, mida väikestele lehtedel pole võimalik teha.

Vallalehed võiksid olla tasulised

Lätis keelati käesolevast aastast omavalitsustel asutada ja välja anda oma ajalehti, erandiks on otsuseid ja teateid sisaldavad infobülletäänid. Reinbergi hinnangul ei peaks Eestis kiiresti samalaadset otsust tegema ning otsustamise peaks pigem jätma kohalikele elanikele. Selleks võiks tema sõnul kehtestada vallalehtedele sümboolse tellimishinna ning seejärel teha rahva huvi järgi otsuse, kas maksumaksja raha eest välja antava lehe ilmumine lõpetada või mitte.

Reinbergi sõnul tema ise vallalehe ilmumist vajalikuks ei pea ning seda võiks teha vaid siis, kui omavalitsusel on raha tõesti palju.

"Kohalik omavalitsus võib anda välja ajalehte ja panna selle igasse postkasti, aga siis, kui tegu on rikka omavalitsusega. See on väga kulukas ettevõtmine. Ma arvan, et see on kinnistunud mõte kohaliku omavalitsuse juhtidel, et ma pean seda välja andma. Seal on sellist rahalaristamise maitset. Las rahvas otsustab, kas vallaleht peaks ilmuma. Ka vallaleht võiks olla sümboolse tasu eest, kasvõi üks euro aastas. Siis saaks teada, kui oluline see kohalike elanike jaoks on," lausus ta.