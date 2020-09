Macron: Euroopa ei kavatse Iraani sanktsioonide osas kompromisse teha

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles teisipäeval video vahendusel ÜRO Peaassambleel kõneledes, et Euroopa ei kavatse Iraani santsioonide osas Ühendriikidega kompromisse teha.

"Me ei kavatse Iraani sanktsioonide osas Ühendriikidega kompromisse teha ja USA ei ole pärast leppest lahkumist positsioonil, et ise aktiveerida nõndanimetatud snapbacki mehhanism," ütles Macron.

"See õõnestaks Julgeolekunõukogu ühtsust ja otsuste terviklikkust ning riskib veelgi süvendada pingeid regioonis," hoiatas Macron.

Iraani president Hassan Rouhani ütles teisipäeval video vahendusel ÜRO Peaassambleel kõneledes, et järgmine USA liider peab vastu võtma Teherani nõudmised.

"Me ei ole mingi ettur USA valimistel ja sisepoliitikas. Mistahes tulevaste valimiste järel ametisse astuv USA administratsioon peab Iraani valitsuse visaduse ees alla vanduma," ütles Rouhani.

Iraani välisminister Javad Zarif ütles laupäeval, et ameeriklased mõistavad ka ise väga hästi, et nende seisukohad on valed.

Iraan kutsus pühapäeval maailma ühinema USA vastu pärast seda, kui Washington kuulutas ühepoolselt, et ÜRO sanktsioonid Islamivabariigi vastu on taas kehtivad.

"Me eeldame, et rahvusvaheline kogukond ja kõik maailma riigid astuvad nende Valge Maja režiimi hoolimatute sammude vastu ja kõnelevad ühehäälselt," ütles Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Saeed Khatibzadeh pressikonverentsil Teheranis.

Washington ähvardas tagajärgedega kõiki riike, kes sanktsioonidega kaasa ei lähe.