Poolamets ütles neljapäeval ERR-ile, et grupeerida esitatud muudatusettepanekuid oleks väga keeruline ning see jätab ühe võimaliku lahendusena lauale ikkagi riigikogu töö- ja kodukorra seaduse muutmise.

Poolametsa sõnul tuleks minna riigikogu töö- ja kodukorra muutmise teed ja arutada millises mahus obstruktsioon oleks riigikogus mõistlik.

"Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ei ole mõeldud selleks, et seaduste väljaandmist takistada, vaid talle reeglid anda," sõnas Poolamets.

"Muudatusettepanekute võimalus on saadikutele antud, mis puudutab näiteks ööistungite korraldamist, muudatusettepanekuid ja vaheaegade võtmist. Aga seni on nad jäänud sellise sellisele tasemele, et tõmmata tähelepanu, aga mitte halvata riigikogu töö," lausus Poolamets. Ta rääkis, et peab mõnda opositsiooni poolt korraldatud ööistungit mõistetavaks, aga mitte parlamendi töö täielikku halvamist.

"Mina ei peaks õigeks sellist asja rakendada, kui mina peaksin olema opositsioonis," ütles Poolamets.

Neljapäeval kavatseb Poolamets arutada muudatusettepanekuid oma nõunikega.

"Me võtame need eilsed tulemused ette ja arutelud lähevad edasi, tegeleme juriidilise analüüsiga," sõnas Poolamets.

Poolamets rääkis, et neljapäeval tuli riigikogu kantseleisse tööle neli inimest, kes hakkavad Reformierakonna paberkujul esitatud muudatusettepanekuid riigikogu dokumendiregistrisse skanneerima.

"Meil on küsimus, mida teha selliste trollimis-ettepanekutega. Kuidas neid käsitleda?" küsis Poolamets.

Järgmine põhiseaduskomisjoni istung toimub enne 11. jaanuari, ning enne seda arutab olukorda ka koalitsioon.