Läti peaminister soovib tervishoiuministri tagasiastumist

Peaminister on rahulolematu vaktsineerimise ebamäärase kavaga, kinnitasid Läti Televisioonile mitme erakonna esindajad.

Peaminister teavitas partnereid oma otsusest teisipäeva hommikul suletud koalitsioonikohtumisel ja teisipäeva pärastlõunal on kavas pidada kõnelusi Vinkele kodupartei Arengu Eest/Poolt esindajatega.

Viimane peab otsustama, kuidas edasi käituda ning kas jääda valitsusse ja esitada ministrikohale uus kandidaat.

Läti peaminister Krišjanis Karinš teatas esmaspäeval Twitteris, et valitsus ootab tervishoiuministeeriumilt teisipäevaks COVID-19 vastu vaktsineerimise selget plaani. Praegu on see riigile esmatähtis ülesanne, ütles peaminister.