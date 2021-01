Läti seim kinnitas Daniels Pavlutsi tervishoiuministriks

Otsus langetati häältega 61-3, hääletusest ei võtnud osa 32 parlamendiliiget.

Peaminister Krišjanis Karinš kohtus Pavlutsiga hommikul ja toetas tema kandidatuuri. Ta väljendas veendumust, et Pavluts on valmis kohe tööd alustama.

Kohtumisel selgus, et peaministri ja tulevase tervishoiuministri nägemus ees seisvatest ülesannetest langeb kokku. Mõlema arvates peab riik koroonaviiruse vastu vaktsineerimise protsessi kiirendama, ministeeriumi tegevust tuleb üldsusele selgitada ja minister peab suutma hästi ja arusaadavalt suhelda ka ülejäänud tervishoiusektoriga.

"Pavluts on väga hea kandidaat. Ta on valmis seda tööd alustama. Ta ei alusta nullist, tal on kogemusi," ütles Karinš.

Pavluts ise ütles, et tal on tunne, nagu läheks ta sõtta.

"Olukord riigis on kohutav, inimesed surevad, oleme jõudnud pandeemia kõige hullemasse punkti," ütles ta ja tänas meedikuid, kes on pandeemia epitsentris.

Ta lubas meditsiinitöötajaid toetada ja ütles, et dialoog sektori sees saab tema igapäevaseks ülesandeks, samuti suhtlus ühiskonnaga.

Karinš avaldas teisipäeval senisele tervishoiuministrile Ilze Vinkelele umbusaldust ja erakond Arengu Eest/Poolt! pidi leidma uue ministrikandidaadi.

Pavluts on varem töötanud majandusministrina.