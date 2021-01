Läti tervishoiuministeeriumi poolt teisipäeval avalikustatud täpsemast vaktsineerimise kavast selgub, et suurim potentsiaalne vaktsineerimise määr on seotud Astra Zeneca vaktsiiniga, mis on odavam ning mida on lihtsam levitada ja kasutada. Samas pole seda Euroopa Liidu poolt siiani heaks kiidetud ning pole ka täpselt teada, millal vaktsiin Lätti jõuab.

Samas eeldatakse Läti vaktsineerimise kavas, et esimeses kvartalis õnnestub just Astra Zenecalt saada 424 000 doosi vaktsiini. Pfizer/BioNTechilt loodetakse samal perioodil saada 98 000, CureVacilt 63 000 ja Modernalt umbes 42 000 doosi vaktsiini, teatas Läti rahvusringhääling LSM.

Kokku on erinevad tootjad lubanud 2021. aasta märtsi lõpuks tarnida vaktsiine umbes 325 000 inimese vaktsineerimiseks. Iga inimese kohta on arvestatud kaks vaktsiinidoosi.

Esimesena, jaanuaris tahab Läti vaktsineerida meditsiinitöötajad. Sotsiaalhoolekande klientide ja töötajate vaktsineerimist on plaanis alustada jaanuari lõpus või veebruaris. Üle 80-aastaste vaktsineerimine võiks plaani järgi alata samuti millalgi veebruaris.

Kokku soovitakse vaktsineerimise kavaga aasta esimeses kvartalis vaktsineerida 16 protsenti Läti elanikest.

Peamine vaktsineerimisvõime on seotud üldarstide ja erameditsiiniasutustega. Vaktsineerimise plaanis samas ei täpsustata, kas nendega on teenuse osutamiseks lepingud tehtud või mitte.

2021. aasta esimesel kolmel kuul tuleks teha keskmiselt 50 131 vaktsineerimist nädalas, alates aprillist juunini peaks vaktsineerimiste arv kasvama kaks korda ehk 100 000-ni nädalas. Siin tuleb arvestada, et üks inimene peab saama kaks vaktsiinidoosi.

Tervishoiuministeeriumi plaani järgi peaks pooled vaktsineerimised tegema eratervisekeskused ja pooled perearsti praksised. Just vaktsineerimisasutused ise peavad vaktsineeritavate isikute poole pöörduma ja korraldame ka teise vaktsiinidoosi saamise nelja nädala pärast.

Infot vaktsineerimise kohta hakatakse jagama nii meedia kui ka otsepostituste jm kanalite kaudu.

2021. aasta teises kvartalis plaanib Läti kõige rohkem - umbes 850 000 doosi vaktsiini hankida samuti Astra Zenecalt. Läti loodab sügiseks vaktsineerida 60 protsenti elanikkonnast.

Läti tervishoiuministeerium rõhutab, et on vaktsineerimisstrateegia peamine eesmärk on tagada tervishoiusüsteemi toimimine ning vähendada suremuse ja haigestumuse koormust tervishoiusüsteemile.