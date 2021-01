Läti tervishoiuminister Ilze Vinkele teatas teisipäeval pressikonverentsil , et astub peaminister Krišjanis Karinši nõudmisel ministriametist tagasi. Peaminister tegi kriitikat ministrile seoses Läti vaktsineerimiskava, -tempo ja koroonakriisiga hätta jäämisega, teatas Läti rahvusringhääling LSM .

Peaminister on rahulolematu vaktsineerimise ebamäärase kavaga, kinnitasid Läti Televisioonile mitme erakonna esindajad.

Peaminister teavitas partnereid oma otsusest teisipäeva hommikul suletud koalitsioonikohtumisel ja teisipäeva pärastlõunal on kavas pidada kõnelusi Vinkele kodupartei Arengu Eest/Poolt esindajatega.

Viimane peab otsustama, kuidas edasi käituda ning kas jääda valitsusse ja esitada ministrikohale uus kandidaat.

Pärastlõunal peetud pressikonverentsil teatas Vinkele, et astub peaministri nõudmisel tagasi. Ta viitas, et neil oli peaministriga erinev arusaam, kuidas kriisile läheneda. Vinkele sõnul eelistas tema teaduslikku lähenemist, aga peaminister soovis langetada poliitilisi otsuseid.

Kellest saab uus minister, ei ole veel teada. Kuni uue ministri määramiseni täidab ministri ülesandeid kaitseminister Artis Pabriks.

Läti peaminister Krišjanis Karinš teatas esmaspäeval Twitteris, et valitsus ootab tervishoiuministeeriumilt teisipäevaks COVID-19 vastu vaktsineerimise selget plaani. Praegu on see riigile esmatähtis ülesanne, ütles peaminister.