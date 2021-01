Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Eva Lehtla ütles ERR-ile, et täpne ajakava veel teada pole, kuna vaktsiin pole müügiluba saanud.

"Euroopa Liidu ühishankes oleva Eesti eelostu lepingu järgi on ette nähtud 234 000 vaktsiinidoosi 117 000 inimesele," sõnas Lehtla.

Moderna vaktsiin on Pfizer-BioNTechi vaktsiiniga väga sarnane

Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee liige ja Eesti Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs ütles ERR-ile, et Moderna vaktsiin sarnaneb suuresti Pfizer-BioNTechi vaktsiinile.

"Moderna vaktsiini säilitustingimused on natuke leebemad, see ei vaja nii karmi külma. Kui Pfizeri viaalid on viiedoosised, siis Modernal on kümnedoosised," tõi Irs välja mõningad erinevused.

Lisaks on kahe Moderna vaktsiinidoosi vahe 28 päeva ning kõige nooremad uuringutes osalejad on olnud 18-aastased. Samas on mõlemad vaktsiinid väga tõhusa kaitsega, lisas Irs.

"Süstekoha vahetuid reaktsioone ja kehva enesetunnet vaktsineerimise päeval või järgmisel päeval esineb ka selle vaktsiini puhul päris paljudel," ütles Irs ja lisas, et kummagi vaktsiini puhul pole uuringud näidanud raskeid kõrvaltoimeid.

Irs sõnas, et praegu vaktsiinide vahel valida ei saa, tuleb süstida seda, mida on.

"Oleme väga kaugel olukorrast, kus arstil oleks valida riiulist kolme erinevat vaktsiini, mida patsiendile pakkuda," sõnas ta.