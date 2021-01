"Rahva teenrid" arutasid obstruktsiooni üle riigikogus

"Kui varem on kasutatud obstruktsiooni suures saalis, siis seekord on seda rakendatud juba komisjonis. Kunagi varem pole meie parlamendis nii oluliselt tööd takistatud," tõdes saatejuht Mirko Ojakivi viidates riigikogu põhiseaduskomisjoni jätkuvatele vaidlustele.

"Kaos paistab igast otsast välja, kuna sellist olukorda pole varem riigikogus olnud," märkis ka Urmet Kook ning lisas, et olukorra keskmesse sattunud põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) pole ka väga staažikas riigikogu liige.

Sellega nõustus ka Ojakivi, kes möönis, samas, et väga täpseid juhiseid komisjoni töö korraldamiseks polegi ning samas on komisjoni esimehel suhteliselt suured õigused komisjoni tööd juhtida.

Kook ütles, et ei usu seniste verbaalsete kähmluseks üleminekut füüsilisteks nagu mõne riigi parlamendis, kuid kuna mõlemad pooled on end positsioneerinud äärmusesse ja vastusammu teha ei taha, siis ka lahendust ei paista. "Küsimus on, kuidas see teema riigikohtusse jõuab," lisas ta, viidates sellele kui ühele võimalusele olukorra lahendamisel.

Vaidlust kritiseeris ka kolmas saates osalenud ajakirjanik Evelyn Kaldoja. "See mürgine ja mõttetu ning peletab inimesi eemale," ütles Kaldoja.

Sellega haakus ka Ojakivi, kes tõi esile selle, et opositsioonisaadikute mõned muudatusettepanekud ei pruugi pälvida ka nende enda toetajate poolehoidu. "Need mõistmist ja kaastunnet juurde ei too," ütles Ojakivi kui luges ette mõned kummalisemad muudatusettepanekud. Kaldoja nõustus sellega, lisades, et vaidluse absurdsuse näitamiseks oleks piisanud ka vähemast arvust sellistest küsimustest.

Ojakivi tõi ka esile selle võimaluse, et kui taolist taktikat hakatakse tulevikus tihti kasutama, siis see võib viia selleni, et seadusi võetakse vastu ilma sisulise aruteluta, kuna komisjonide töö on võimalik halvata.

"Töövõimeline parlament oleks väärtus, mida tasuks kõigil saadikutel hoida," leidis Ojakivi.

Lisaks oli saates veel pikemalt jutuks olukord Ameerika Ühendriikides ja lahkuva presidendi Donald Trumpi toetajate rünnak Kapitooliumile ning koroonapiirangud ja vaktsineerimine.