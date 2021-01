Riigikogu juhatus ei jõudnud teisipäeval üksmeelele opositsiooni esitatud protestides seoses põhiseaduskomisjonis abielu rahvahääletuse muudatusettepanekute arutamisega, ütles riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE). See tähendab, et kolmapäeval läheb riigikogu suurde saali hääletusele ettepanek lükata protestid tagasi.

Põlluaas selgitas ERR-ile, et arutelu riigikogu juhatuses oli pikk, kuid üksmeelele ei jõutud. Kokku jõudis riigikogu juhatuseni 11 protesti.

"Kaks juhatuse liiget - mina ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa) - leidsime, et põhiseaduskomisjon on tegutsenud vastavalt meie töö- ja kodukorraseadusele, järgides nii seadusesätteid kui ka selle mõtet, et parlamendi töö peab olema sujuv, jätkuv ja takistusteta, ning leidsime, et need protestid tuleks lükata tagasi. Seda enam, et nad kõik sisuliselt käsitlesid just neid samu põhiseaduskomisjoni istungeid ja heideti ette seda, et ettepaneku teinud saadikutele ei võimaldatud oma ettepanekuid tutvustada," rääkis Põlluaas.

"Meile olemasoleva informatsiooni järgi said kõik riigikogu liikmed, kes esitasid ettepanekuid, võimaluse tulla neid tutvustama. Vaadates otsa nende suurele hulgale, peaaegu 10 000, ja nende sisule, siis komisjon otsustas, et antakse vastavalt töö- ja kodukorra seadusele kõigile võimalus, aga seadus ei sätesta kui pikk tutvustamise aeg peab olema ja see reglementeeriti ära. Tegelikkuses anti oluliselt kauem aega," lisas ta.

Teine etteheide puudutas kaugosalusega istungit. "Tegelikult on komisjonil ja komisjoni esimehel õigus otsustada, kas viiakse see istung läbi füüsiliselt või kaugosalusega, nii et siin ei olnud ka mingisugust seaduserikkumist," märkis Põlluaas.

"Aga ei jäänud selle käsitlusega nõusse riigikogu aseesimees Siim Kallas. Ja kuna riigikogu juhatuse istungil konsensust ei leitud, siis läheb see suurde saali hääletamisele," ütles riigikogu esimees.

"Protestid ei lähe eraldi arutelu alla, hääletamisele riigikogu suurde saali, vaid läheb see riigikogu otsus lükata nad tagasi. Aga kui see ei peaks heakskiitu leidma riigikogus, eks siis peab juhatus nendega menetlema edasi. Ja kuna tegelikult need samad protestid on esitatud ka põhiseaduskomisjonile, kuhu neid tuli oluliselt rohkem - umbes 40-50 tükki -, siis tõenäoliselt juhatus suunab need põhiseaduskomisjonile edasi veel omakorda," ütles ta.

Põlluaasa sõnul leidis riigikogu juhatus, et obstruktsioon on parlamendi opositsiooni vahendina aktsepteeritav, kuid parlamendi töö takistamine peab jääma väärikuse piiridesse.

"Tuhandete parandusettepanekute esitamine, millest suur osa on põhiseaduse vastased, on solvavad ja Eesti julgeolekut kahjustavad ning Eesti rahvusvahelist mainet õõnestavad, ei teeni demokraatia huve, vaid madaldavad riigikogu mainet ning diskrediteerivad demokraatliku riigi toimimist tervikuna. Me koputasime riigikogu liikmete südamele, et selliseid ettepanekuid ei esitataks tulevikus ja riigikogu peab saama teguseda seadusandliku organina takistamatult. Ka selle otsuse juures me ei saanud konsensust ja aseesimees Siim Kallase nõudel ka see otsus läheb homme suurde saali hääletamisele," rääkis Põlluaas.