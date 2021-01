Keskerakonna kriminaalasjas andis ütlusi ka linnapea Kõlvart

Kõlvart ütles "Terevisioonis", et kriminaalasi tuli talle üllatusena ning koos sellega ka õiguskaitseorganite esindajate saabumine linnavalitsusse.

Linnavalitsuses on läbi viidud menetlustoimingud, seal hulgas läbiotsimised, ka linnapea kabinetis," ütles Kõlvart, lisades, et ka tema ise on pidanud ütlusi andma. Kõlvarti sõnul on kaitsepolitsei kinnitanud, et linnasüsteemis kedagi ei kriminaalasja raames ei kahtlustata.

Teisipäeval sai kõnealuses süüasjas kahtlustuse Keskerakond ja nüüdseks endine partei peasekretär Mihhail Korb. Kahtlustus seisneb selles, et ettevõtja Hillar Teder ja Korb leppisid möödunud aastal kokku, et Teder annetab aasta jooksul Keskerakonnale miljon eurot ning Tederi poja suuromanduses olev Porto Franco saab Tallinnalt sobiva hinnaga võimaluse juurdepääsuteede rajamiseks.

Kõlvart ütles, et on Korbiga sel teemal rääkinud ning Korb ise väidab, et tema ei ole kedagi püüdnud mõjutada. Kõlvart rõhutas, et ka teda ennast pole kindlasti keegi mõjutanud.

Kõlvart lisas, et teisipäeval polnud tal aega kahtlustuses mainitud juurdepääsuteede teemat uurida, ent kolmapäeval lubas ta sellega tegelema hakata. Ta märkis, et ka linnavalitsuses on selle kohta küsimusi tekkinud ja vaja on rohkem detaile teada.

Kommenteerides peaminister Jüri Ratas öist otsust ametist lahkuda ütles Kõlvart, et erakonna juhatuse koosolekul oli laual ka variant valitsuses jätkamisest ning sellel oli ka pooldajaid. Kõlvart ise peab õigeks, et otsustati valitsusest lahkuda.