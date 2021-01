Kui istungi lõpus järg hääletuse toimumise küsimuse kätte jõudis, sai see 26 poolthäält ja 49 vastuhäält. Seega jääb aprillis rahvaküsitlus ära.

Istungi alguses tegi Keskerakonna saadik Andrei Korobeinik ettepaneku jätta esimene ja ainus päevakorrapunkt ehk abieluhääletuse eelnõu päevakorrast välja.

EKRE fraktsioon Keskerakonna ettepanekut ei toetanud ning Poolamets asus hiljem ka eelnõud esitlema.

Keskerekonna fraktsiooni kuuluv Imre Sooäär esitas riigikogule ka oma eelnõu.

Riigikogu juhatuse liikmed Henn Põlluaas ja Helir-Valdor Seeder tegid ettepaneku lükata tagasi riigikogu juhatusele rahvahääletuse menetlemise kohta laekunud protestid. Siim Kallas otsust ei toetanud ning juhatuse otsused, mis ei saanud konsensuslikku toetust, kuuluvad suures suures saalis hääletamisele.

Ettepaneku poolt lükata laekunud protestid tervikuna tagasi hääletas 49 ja vastu 48 saadikut.

Riigikogu juhatus otsustas teiseks, et aktsepteerib obstruktsiooni kui parlamendi opositsiooni vahendit, kuid parlamendi tööd ei tohiks nii suures mahus takistada kui seda praeguste muudatusettepanekutega tehtud on. "Põhiseadusest tulenevalt peab parlamendi toimimine olema tagatud igas olukorras ning obstruktsioon ei tohi viia Riigikogu igapäevase seadusandliku töö seiskumiseni," sõnas Seeder.

Teise ettepaneku poolt hääletas 41 ja vastu 45 rahvasaadikut.

Poolamets ütles varem ERR-ile, et otsuseid tuleb teha selge peaga ja rahulikul ajal ning peaministri tagasiastumise ajal on veel õhus palju segadust. "Selge see, et peaks settima see olukord, kõik peaksid maha istuma ja kuna on jutt koalitsioonide tegemisest, siis on see kokkuleppe küsimus, kuidas edasi minna," ütles Poolamets.

Enne lõplikku hääletust võeti mitu erinevat vaheaega

Esmalt läksid istungil hääletusele muudatusettepankud. Jevgeni Ossinovski (SDE) teatas, et soovib kaks muudatusettepanekut ühtsest ettepanekutepakist välja võtta.

See aga tekitas riigikogu saalis palju segadust ning riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE) teatas, et riigikogu juhatus peab selle küsimuse üle arutama ja vaheaja võtma.

Pärast vaheaega otsustas juhatus, et kaks ettepanekut võteakse suurest pakist välja ning hääletusele läheb ettepanek muudetud kujul.

Kui riigikogu esimees lõpuks rahvahääletuse toimumise küsimuse hääletusele panna soovis, palus Andrei Korobeinik (Keskerakond) kaks minutit vaheaega.

Pärast vaheaega soovis aga Siim Pohlak (EKRE) kaheksaks minutit vaheaega. "Keskerakonna fraktsioon on kuskile kadunud, et anname neile võimaluse tagasi tulla," sõnas ta.

Pärast kahte erinevat vaheaega pandi küsimus hääletusele. Poolthääle andsid kõik EKRE fraktsiooni liikmed. Lisaks EKRE-le hääletasid referendumi toimumise poolt ka Isamaa saadikud Heiki Hepner, Aivar Kokk, Tarmo Kruusimäe, Andres Metsoja, Helir-Valdor Seeder, Sven Sester ja Priit Sibul.

Keskerakonna fraktsioon hääletusel ei osalenud. Erandina andis eelnõule vastuhääle parteitu keskfraktsiooni saadik Imre Sooäär.

Eelnõu nägi ette panna 2021. aasta 18. aprillil korraldatavale rahvahääletusele muu riigielu küsimus: "Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?".

Kui hääletus oli riigikogu saalis ära toimunud, pidi esimees istungi lõppenuks kuulutama. Kuid enne seda jõudis ta püsti tõusta ja hakata minema kõndima. Siis tuli Põlluaasale protseduuriline toiming aga meelde ning ta kuulutas istungi lõppenuks.