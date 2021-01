Kiik: soovime jätkuvalt panustada koroonakriisi lahendamisse

Keskerakonna aseesimees Tanel Kiik ütles, et erakond soovib ka uues valitsuses osaleda, et anda panus koroonakriisi ja muude probleemide lahendamisse.

"Aktuaalne kaamera" uuris kolmapäeva õhtul riigikogus Tanel Kiigelt, miks soovib äsja korruptsioonikahtlustuse osaks langenud Keskerakond kohe uude valitsusse tormata.

"Kahtlustus ei ole veel süüdistus ja loomulikult süüdistus ei tähendaks veel ka süüd ehk Keskerakond ilmtingimata teeb siin head koostööd nii uurimisorganitega tõe jalule seadmiseks, välja selgitamiseks. Aga kui vaatame valitsuse liikmeid, siis keegi neist pole seotud sellega, samamoodi laiemalt on meil teovõimeline, tugev parlamendifraktsioon," vastas Kiik.

"Ehk meie soov on anda oma panus jätkuvalt COVID-19 kriisi lahendamisse, Eesti peamiste sõlmprobleemide lahendamisse, on ta siis majanduslik ebavõrdsus, sotsiaalne ebavõrdsus, tugev regionaalne tasakaal ja väga paljud sarnased väljakutsed, mille eest oleme seisnud viimased neli aastat valitsust juhtides," lisas ta.

Kiige sõnul on Keskerakonna fraktsioon langetanud põhimõttelise otsuse, et ei lähe taastama ametist lahkunud valitsust, vaid on valmis alustama läbirääkimisi uue koalitsiooni loomiseks.

"Kui kell 12 riigikogu keskfraktsioon kogunes, siis arutasime pikalt nii möödunud 20 kuud, nii võimalikke tulevasi väljavaateid kui ka asjaolu, et Jüri Ratas oma tagasiastumisega võttis poliitilise vastutuse kogu valitsuse otsuste eest seoses Porto Franco ja KredExi küsimustega, mis on osaliselt uurimise all, kui ka laiemalt erakonna vastu suunatud süüdistuste eest. Selles valguses oleks tundunud pentsik alustada järgmisel päeval sama koalitsiooni taasloomist," sõnas Kiik.

"Siin on tõepoolest initsiatiiv eeskätt Reformierakonnal, aga Keskerakond teeb loomulikult ka oma ettepanekuid, annab sisendeid sellesse, et millistel tingimustel ollakse valmis uut koalitsiooni looma, neid kõnelusi alustama," märkis ta.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas tõdes, et talle meeldiks teha valitsust erakonnaga, kes ei oleks korruptsiooniskandaalis, kuid Porto Franco otsuse tegi kogu valitsus.

"Seega tuleb igal juhul teha valik nende jõudude hulgast, kes riigikogus esindatud on ja kellega saab moodustada teovõimelise valitsuse, et lahendada meie ees seisvaid probleeme, näiteks tervisekriisiga seotud teemasid," lisas ta.

Kallas ütles, et Reformierakond alustab koalitsiooni moodustamiseks ametlikke konsultatsioone neljapäeval. "Loomulikult räägime kõigiga riigikogu koridorides, millised on võimalused selle teovõimelise valitsuse moodustamiseks. Ma arvan, et praegu, nagu president on öelnud, et ta homme mulle selle ettepaneku teeb, nii et see on ikkagi meie valik, keda me nendele läbirääkimistele kutsume."