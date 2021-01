Moora: valitsus ei läinud ilmselt laiali Porto Franco korruptsiooniasja tõttu

Moora rääkis "Ringvaates, et kuna Keskerakond on kohe pärast valitsusest lahkumist valmis astuma uude valitsuskoalitsiooni, näitab see, et valitsus lagunes sisemise mittetöötamise tõttu.

"Sellest saab teha ühe järelduse - et see valitsus ei läinud praegu laiali Keskerakonna Porto Franco korruptsiooniasja tõttu ja see ei olnud ka tõenäoliselt peamine põhjus, miks Jüri Ratas tagasi astus, sest vastasel juhul oleks Keskerakonda väga raske uuesti selles valitsuses näha, vaid see valitsus läks laiali kõige rohkem ikkagi sisemise mittetöötamise, EKRE vaimse domineerimise ja mõttetute konfliktide pärast, kuhu ühiskond on aetud," kommenteeris ta.

"Ma arvan, et see on see võtmetegur. Mitte kellelgi pole vastumeelsust, et minna Keskerakonnaga tegema uut valitsust, aga paljudel on tüdimus senisest koalitsioonist ja see saadetakse Kuu peale ja Kuu peale saadetakse ilmselt just EKRE. EKRE omalt poolt on seda selles mõttes tugevasti tsementeerinud. Martin Helme lajatas täna päris korralikult," lisas ta.

"Helme asus kohe kiiresti keskerakondlasi sõimama. See tähendab, et nüüd Martin Helme selliste väljaütlemistega tekitas kohe olukorra, kus on keeruline ette kujutada koalitsiooni ilma Reformierakonnata. Kui enne oli võimalik käesoleva koalitsiooni jätkamine, siis nüüd see märksa vähem tõenäoline," ütles Moora.

Tema hinnangul oleks praeguses ajas hea laiapõhjaline koalitsioon ehk Reformierakonna, Keskerakonna ja Isamaa valitsusliit. Keskerakond tahab tema sõnul Isamaad kampa tasakaaluks.

"Reformierakonnal on 34 häält, Keskerakonnal 25 ja et mitte jääda üksi natuke suurema õe või venna vastu valitsuses ja mitte lasta seda asja liiga Reformierakonna nägu, siis tasakaaluks on hea, kui sul on võtta endale liitlane kõrvale, kes esiteks tahab väga seal olla, kellega sul on hea vaimne klapp, kellega sa oled hästi koos töötanud juba praegu ja kes teeb tuge sinu mingitele taotlustele või püüdlustele," arutles Moora.

"Pluss on lisaks see, et suurem koalitsioon mõnes mõttes sobiks selle aja vaimuga ka. Kuna meil on tervisekriis, majanduskriis, siis laiem kandepind võib-olla oleks õigustatud ja võimaldaks võib-olla ka riigikogus ära valida presidendi. Vastasel juhul võib minna jälle see protsess kuumaks ja keevaliseks, kuigi kõigi erakondade jaoks palju olulisem on kohalike valimiste kampaania, millele nad tegelikult pigem tahaksid keskenduda," lisas ta.

Moora usub, et koalitsioonis heidaksid Reformierakond ja Keskerakond oma antipaatiad kiiresti kõrvale ning keskenduvad valitsemisele.