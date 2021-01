Ratas: senises koosseisus koalitsioon ei jätka

"Kui me räägime tagasiastunud valitsusest, siis ma arvan, et on üpris selge, et see koalitsioon, mis oli EKRE, Isamaa, Keskerakond, tänasel poliitmaastikul ei jätka," ütles Ratas.

"Keskerakond kindlasti peab selles poliitilises olukorras arvestama sellega, et võime olla nii opositsioonis kui ka koalitsioonis. Loomulikult me peame võimalikuks alustada koalitsioonikonsultatsioone kõigi erakondadega. Ja ma arvan seda, et meie jaoks on ka oluline, et see koalitsioon oleks võimalikult laiapindne," lisas ta.

Ratas avaldas lootust, et uus koalitsioon saadakse kokku võimalikult kiiresti.

"Eesti on mitte tavalises olukorras ja mitte tavalises võimuvaakumis, vaid meil on koroonaviiruse kriis COVID-19 haigusega ja sellega tuleb tegeleda iga päev. See nõuab ka väga suuri majanduslikke ja finantsilisi otsuseid. Nii et minu meelest siin uue koalitsiooni moodustamisega selles mõttes oodata ei saa, tempot tuleb igal juhul hoida," rääkis ta.