Sandor Liive sai Rail Balticu nõukogu esimeheks

"Rail Baltic on suurim Balti riikide ülene projekt, mida kunagi elluviidud. Sellel on tohutu roll transpordisektori rohelisemaks ja turvalisemaks muutmisel. Lisaks on Rail Balticu ehitamine ja käitamine Läänemere piirkonna jaoks täiendav kasvu edendav katalüsaator," ütles Liive pressiteate vahendusel.

"Kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS peab muutuma andekate ja motiveeritud ekspertide jaoks atraktiivsemaks tööandjaks. Nõukogu esimehena sean prioriteediks, et RB Rail AS oleks ihaldusväärne tööandja," lisas Liive.

Sandor Liive on seotud mitmete majandusharudega. Nende hulka kuuluvad näiteks energeetika, side, ehitus, teadus ning finants- ja sotsiaalteenused. Liive töötas üheksa aastat Eesti Energia tegevjuhina ja enne seda finantsjuhina. Samuti on ta täitnud Tallinna Sadama finantsjuhi kohustusi.

RB Rail AS nõukogu koosneb kuuest liikmest, kes nimetatakse aktsionäride poolt ja valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu ülesanne on valida ettevõtte juhtkond, anda sellele strateegilisi suuniseid ja luua ettevõtte juhtimiskeskkond.

RB Rail AS nõukogusse kuuluvad Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas, Sandor Liive Läti transpordiministeeriumi asekantsler Ligita Austrupe, Anrī Leimanis, AB LTG INFRA tegevjuht Karolis Sankovski ja AB LTG juhatuse esimees Romas Švedas.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis loodud selleks, et koordineerida Rail Balticu projekti elluviimist - taristu ehitamist kiirraudteeliinile Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB Rail AS on Rail Balticu projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine.