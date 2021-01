Ansip: oleksin eelistanud koalitsiooni sotside ja Isamaaga

Ansipi sõnul on Reformierakonna otsus alustada koalitsiooniläbirääkimisi Keskerakonnaga tõenäoliselt õige otsus, samas ise ta oleks eelistanud teistsugust koalitsiooni. "Mina oleks eelistanud muidugi esimese võimalusena korruptsioonivaba koalitsiooni, kuhu kuuluksid sotsid, Isamaa ja Reformierakond," ütles Ansip saates Vikerraadio saates "Uudis+".

"Aga Isamaa on olnud tõrges ja ka nende poliitilised rünnakud, poliittehnoloogilised rünnakud viimastel aegadel on välistanud sellise koalitsiooni moodustamise," ütles Ansip. "Isamaa on ka väljendanud selgelt oma soovimatust Reformierakonnaga koostööd teha. Ka kogu eilse päeva on nad pingutanud selle nimel, et jätkata vana koalitsiooniga. Et ega seal valikuid väga palju ei ole."

Riigikogus on meil 101 liiget ja selles piires tuleb see koalitsioon kokku panna nii, et neid koalitsioonis olevaid inimesi oleks 51 või enam, ütles Ansip ja lisas, et siiski on välistatud koostöö EKRE-ga. "Nendega ühiseid väärtusi on väga raske leida. Nemad on lõhestanud Eesti ühiskonda ikka päris tublisti viimase kahe aasta jooksul," rääkis Ansip.

Ansip rääkis, et tema jaoks on pigem üllatav, et senine koalitsioon nii kaua koos püsis, arvestades kõiki pingeid. "Kui me nüüd mõtleme sellele, et erakonna juhi ja rahandusministri kõige lähem abiline viiakse kaheks kuuks kinnimajja, siis see on ometi märk sellest, et EKRE-ga ei ole võimalik mitte mingil juhul koostööd teha," rääkis Ansip.

"Keskerakond on saanud ka süüdistuse ja samal ajal käib siis suurt trall abielu defineerimise üle. See on niisugune absurd ja sürreaalsus, et midagi taolist mujal Euroopas küll ei kohta. Ju see koalitsioon pidi lagunema ja ilmselt oli ta üleküpsenud juba ammu-ammu. Ja see, et see juhtus, on muidugi väga hea," ütles Ansip.

Ansip lisas rääkides praegustes koalitsiooniläbirääkimistest, et ta eeldab, et parteid on neile läinud heauskselt ja plaanivad ka koalitsiooni moodustada.

Uue valitsuse suurima ülesandena näeb Ansip usalduse taastamist. "Valitsuse ülesanne on taastada Eestis eelkõige poliitiline kultuur, võtta maha see pinge ja äng, mis ühiskonnas on. Lõpetada vihkamine. Vabastada ühiskond. Vastutustunne riigivalitsemises tuleb taastada," rääkis Ansip.

"Igasugused maksud, sent siia või sinnapoole, on rahva usalduse taastamise kõrval minu meelest suhteliselt tähtsusetu."

"Edasi tuleb leppida kokku üldisemates printsiipides, millest vanadel aegadel ei pidanud üldse rääkima. Meie ühiskond on lõhestunud. Liitlassuhteid on lõhutud. Keskerakonnal ja Reformierakonnal ei ole omavahel kokku leppida vaja selles, et et me ei sea kahtluse alla USA valimissüsteemi toimimist või ei hakka solvama leedulasi ja ütlema, et seal on süvariik," märkis Ansip.

"Me ei solva soomlasi sellega, et räägime, et seal on müüjatüdrukust saanud peaminister ja nii edasi. Või ei arva, et rootslased on eestlastele aastakümnete jooksul ainult valetanud. See on elementaarne, aga ma arvan, et pärast kõike seda, mis on juhtunud, tuleb see üle korrata," rääkis Ansip.

Samuti oli Ansip kriitiline ametist lahkuva valitsuse rahanduspoliitika osas. "Uus valitsus saab kaasa tohutud võlad. Loomulikult tuleb uuel valitsusel vaadata, kuidas tulevikus nendest võlgadest lahti saada, sest mulle tundub, et viimase nelja aasta jooksul ei pööratud finantsdistsipliini mitte vähimatki tähelepanu. Kindlasti saab raske olema selles uues valitsuses," ütles Ansip.