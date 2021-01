"Olukorrast riigis" peab valitsuskriisi suurimaks võitjaks Keskerakonda

"Keskerakond on käitunud erakordselt nutikalt," tõdes Karnau, kirjeldades teisipäeval avalikustatud korruptsioonikahtlustustega vallandunud valitsuskriisi ning peaminister Jüri Ratase tagasiastumist. Tema sõnul suutis Keskerakond, millel on riigikogus Reformierakonna järel alles suuruselt teine fraktsioon, ennast välja mängida selliselt, et just tema võimaldab Reformierakonnal ja selle juhil Kaja Kallasel valitsust moodustada.

"Olen nõus, et nemad on olukorras võitjad," märkis ka Tuul, kuid ta lisas, et Keskerakonnal olid valitsuse lagunemisel ka parimad võimalused edasiseks eduks uude valitsusse minekul. Ta viitas, et kui kolmapäeva ennelõunal oli üleval veel võimalus, et jätkab samade erakondade koalitsioon ning vahepeal tõusis ka lootus, et teoks võib saada Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Isamaa kolmikliit, siis see ei teostunud, kuna Isamaal ja Reformierakonnal puudub "omavaheline armastus".

Karnau tõi ka esile Ratase esinemise kolmapäeva öösel, kui ta teatas, et astub tagasi. Siis ei paistnud kuidagi, et Ratas oleks löödud, vaid temast kiirgas rõõmu ja "isegi eufooriat", tõdes Karnau. Keskerakond võitis paljuski kolmapäeval toimunud meediakajastustest, kus algul öeldi, et sama koalitsioon läheb edasi hoolimata Ratase tagasiastumisest ning alles kolmapäeva pärastlõunal lükati see info ümber ning teatati Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooniplaanist. "See oli ülikaval lüke - hoolimata sellest, kas seda tehti tahtlikult või mitte," leidis Karnau.

Karnau meenutas siiski, et Keskerakonnal on lisaks teisipäeval saadud korruptsioonikahtlusele käimas veel ka Jana-Helen Juhaste 50 000 eurose annetuse asjas ja väärteoasi Mailis Repsi ametiauto kasutamise küsimuses. Lisaks võib Keskerakonna juhte kammitseda hirm, et lõppeval nädalal avalikustatud korruptsiooniasjas kinni peetud Hillar Teder räägib välja veel midagi, mis võib erakonda kahjustada.

Üks takistus teistsuguse koalitsiooni loomisel oli Karnau hinnangul ka erakond Isamaa, mis on tema arvates lõhki, kuna sealne Parempoolsete ühendus tahaks parteile oma esimeest. Sellega muutuks aga erakonna praeguse esimehe Helir-Valdor Seedri aetud kurss. "Seega oleks keeruline Isamaad valitsusse kaasata, kuna erakond on parajasti lõhki. Oli ju ka oht, et Isamaa lahkuks ise valitsusest, kui seal tasakaal muutuks ja siis jääks Keskerakond valitsusest ilma," rääkis Karnau.

Uuelt valitsuselt palju ei oota

Ajakirjanikud leidsid, et uuelt valitsuselt ei maksa palju oodata.

"Kui vaadata uue koalitsiooni kokkuleppeid, siis nende peamine sõnum on, et me milleski kokku ei lepi," leidis Tuul.

Samas Karnau hinnangul ei olegi valimisteni jäänud kahe aastaga võimalik eriti palju korda saata. Lisaks peab valitsus tegelema koroonakriisiga, mis ei võimaldagi muid suuri eesmärki sõnastada, märkis ta.

Tuul sellega ei nõustunud, märkides, et esimese kahe aastaga teevadki tavaliselt koalitsioonid peamised oma lubadused teoks. "Lisaks: kuhu on kadunud see jutt, et ei saa head kriisi raisku lasta? Aga eks selgub peagi," rääkis Tuul.

Karnau sõnul peaks suurem selgus saabuma aprillis-mais, kui uus koalitsioon hakkab koostama uut eelarvestrateegiat.

Tuul tõi ka esile selle, et kui Reformierakond on saanud neli aastat opositsioonis olles valitsust kritiseerida, siis nüüd peavad ise oma poliitikat hakkama kaitsma ning reaalses elus toime tulema.

Valitsuse hakkamasaamist võib mõjutada ka Kaja Kallase kogenematus ning ka see, et Keskerakonnal on lühike pink ministrite valikul, see peab võtma valitsusse tundmatuid või kogenematuid inimesi. "Ka see annab valitsusele oma pitseri," tõdes Karnau.

Lisaks oli saates pikemalt juttu Porto Franco kinnisvaraarendusest, riigikogu tööst kooseluseaduse rahvahääletuse otsuse eelnõu tagasilükkamise taustal, homoõiguste kaitseks astunud vaimuliku Annika Laatsi vastasseisust Eesti evangeelse Luterliku Kiriku juhtkonnaga ning suurte internetihiidude käitumisest.