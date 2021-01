Uus koalitsioon lõpetab investeeringud fossiilkütuse projektidesse

Et täita Euroopa Liidu ja Eesti võetud ambitsioonikaid kliimaeesmärke, on muu hulgas vaja kõrvaldada takistused meretuuleparkide rajamise teelt, ütles peaministrikandidaat Kaja Kallas (Reformierakond) pärast teisipäeval peetud koalitsioonikõnelusi.

Kallase sõnul lepiti energeetika valdkonnas kokku, et kiirendatakse taastuvenergiale üleminekut ning lõpetatakse fossiilkütustel põhinevate projektide toetamine. Et taastuvenergia osakaal suureneks energiatootmises, on Eestis vaja rajada meretuuleparke, märkis ta.

Kallas nentis, et meretuuleparkide rajamine on takerdunud planeeringutesse ja uue koalitsiooni eesmärk on need takistused kõrvaldada. Planeeringute kehtestamise järel on plaanis panna planeeritud alad oksjonile.

Koalitsioonileppes on erilise tähelepanu all ka Ida-Virumaa üleminek põlevkivikeskselt tööstuselt uuele tööstusele. Kallase sõnul peab seal tekitama uue sotsiaalmajandusliku mudeli. "Inimesed, kes seal on, on väga spetsiifiliste oskustega ja väga töökad. Sinna peab tekkima uus tööstus, mis vajab samalaadsete oskustega inimesi," ütles Kallas.

Koalitsiooniläbirääkimsitel otsustati ka lõpetada investeeringud fossiilkütustega seotud projektidesse. Mis saab Eesti Energia põlevkiviõlitehasest, pole praegu veel selge. Keskerakonna pealäbirääkija Mailis Reps ütles, et juba eraldatud 126 miljonit euro tagasikeeramise osas ei olnud võimalik otsust teha. Küll aga lepiti juba eelmise koalitsiooni poolt kokku, et õlitehase tasuvust jälgitakse ning vajadusel tehakse otsused. "Et kui pole tasuvust, siis vaadatakse uuesti otsa ja minu teada peaks tõe hetk varsti saabuma," nentis Reps.

Repsi sõnul arutati ka seda, millised saavad olema Ida-Virumaale suunatud tööstusalternatiivid ja investeeringud.

Vähendatakse RMK raiemahte

Metsanduse valdkonnas lepiti kokku, et edasi minnakse metsanduse arengukavaga, milles pole siiani suudetud kokku leppida. Kallase sõnul saab see olema väga keeruline ja uuel koalitsioonil valmis vastuseid pole.

Kallase sõnul saab riigi poolt ka vähendada survet metsaraiele, selleks peaks kaaluma rohkem nii ökoloogilisi, sotisaalseid kui majanduslikke tagajärgi.

"Riigi kontrolli all on RMK raiemahud, RMK ei peaks nii palju raiuma, sellega saaks vähendada raiesurvet," ütles Kallas.