USA välisministriks saav Blinken: Trumpi karm lähenemine Hiinale oli õige

USA valitud presidendi Joe Bideni tulevane välisminister Antony Blinken ütles teisipäeval senati väliskomisjonis kuulamisel, et ta on nõus karmi lähenemisega Hiinale, mida rakendas president Donald Trumpi administratsioon.

"Ma usun ka, et president Trumpil oli õigus, rakendades karmi lähenemist Hiinale," ütles Blinken.

"Ma olen suuresti erimeelt selles, kuidas ta seda mitmes valdkonnas tegi, kuid põhiprintsiip oli õige," lausus ta.

Uus administratsioon soovib pikendada uut START lepet

Blinken ütles teisipäeval ka, et ametisseastuv administratsioon taotleb uue START leppe pikendamist Venemaaga, mis aegub 5. veebruaril.

"Ma arvan, et me taotleme pikendamist," ütles Blinken senati väliskomisjoni kuulamisel sellekohasele küsimusele vastates.

"Ma tean, et me tuleme teie juurde väga kiiresti, peaaegu otsekohe, et seda arutada," lausus Blinken senati kohta.

Vene president Vladimir Putin tegi eelmisel aastal ettepaneku pikendada uut START lepet aasta võrra.

President Donald Trumpi administratsioon püüdis edutult laiendada seda tuumarelvastuse piiramise lepet Hiina kaasamisega.

Biden hoiab saatkonna Jeruusalemmas, taotleb Palestiina riiki

Joe Biden ei muuda Donald Trumpi otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, kuid taotleb riiki palestiinlastele, ütles Blinken senati väliskomisjoni kuulamisel küsimustele vastates.

Vastates senaator Ted Cruzi küsimusele, kas USA jätkab oma seisukohta Jeruusalemma küsimuses ja jätab oma saatkonna sinna, sõnas Blinken koheselt: "Jah ja jah."

Blinken märkis, et Biden püüab saavutada Palestiina riiki, kuid möönis raskusi. "Ainus viis tagada Iisraeli tulevik juudi-, demokraatliku riigina ja anda palestiinlastele riik, millele neil on õigus, on nõndanimetatud kahe riigi lahenduse kaudu," ütles Blinken.

Ta lisas: "Ma arvan, et realistlikult on raske näha lähiaja väljavaateid liikumaks selles suunas."

"Mis saab olema tähtis, on tagada, et kumbki pool ei astuks samme, mis muudavad juba raske protsessi veelgi suuremaks väljakutseks," lausus Blinken.

Iisraeli asundustegevust jälgiv ühendus Peace Now teatas teisipäeval, et Iisrael esitas pakkumised rohkem kui 2500 uuele asunduskodule okupeeritud Palestiina aladel. Valitsus avaldas pakkumised 2112 asunduskodule Läänekaldal ja 460 kodule Ida-Jeruusalemmas.

Ametistlahkuv välisminister Mike Pompeo ei pea Iisraeli asundusi Palestiina aladel ebaseaduslikeks ning külastas neist ühte novembris Läänekaldal.

Ka Trumpi administratsioon on avaldanud üldist toetust Palestiina riigile, kuid on öelnud, et see peab olema demilitariseeritud ja tema pealinn ei saa olla osa Jeruusalemmast.

Palestiinlased on Trumpi boikottinud, märkides, et USA saatkonna kolimine Jeruusalemma ja selle tunnustamine Iisraeli pealinnana ning abi lõpetamine palestiina põgenikele näitab tema kallutatust.

Blinken: USA taotleb pikemat ja tugevamat lepet Iraaniga

USA naaseb Iraani tuumaleppe juurde, kui Teheran hakkab seda jälle täitma, ning Washington taotleb pikemat ja tugevamat lepet, ütles Blinken.

Joe Biden "usub, et kui Iraan tuleb tagasi täitmise juurde, siis meie samuti," ütles Blinken kuulamisel senati välissuhete komisjonis. "Kuid me kasutame seda platvormina meie liitlaste ja partneritega, kes saavad taas kord olema meiega samal poolel, et taotleda pikemat ja tugevamat kokkulepet," lausus ta.

Ametistlahkuv president Donald Trump viis USA Iraani tuumaleppest välja ning taaskehtestas Teheranile sanktsioonid.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell hoiatas teisipäeval, et Iraani tuumalepe on murdepunktis, sest Teherani sammud selle rikkumisel ähvardavad USA tagasitoomist protsessi. "Me oleme näinud väga murettekitavaid arenguid tuumaküsimustes ning USA uusi sanktsioone," kirjutas Borrell Ruroopa Liiidu välisministritele saadetud kirjas.