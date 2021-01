Pärast jaanuaris toimunud Georgia osariigi valimisi on vabariiklased enamuse USA ülemkojas kaotanud. Mõlemal parteil on nüüd võrdne arv kohti ja määravaks saab demokraadist asepresidendi Kamala Harrise hääl.

Teisipäeval teatas McConnell, et toetab seadusandliku korra säilitamist, mis annab vähemusparteile võimaluse blokeerida senati enamuse otsuseid.

USA senati seadus nõuab, et kolm viiendikku senaatoritest peavad kõigepealt eelnõud toetama, enne kui see läheb hääletamiseks senatisse. Demokraatlikud seadusandjad ja progressiivsed aktivistid nõuavad selle reegli muutmist ja tahavad, et eelnõu saaks saata hääletusele lihthäälteenamusega.

Senati seadusemuudatus võimaldaks presidendiks valitud Joe Bidenil ilma vabariiklaste toetuseta oma otsuseid senatis hääletusele panna.

McConnell soovib probleemi ennetavalt lahendada, nii et demokraadid ei püüaks hiljem senati reegleid muuta.

"Tänasel kohtumisel väljendas senati liider McConnell oma pikaajalist seisukohta, et üliolulised ja pikaajalised senati reeglid jäävad puutumata, eriti järgmise kahe aasta jooksul, kui mõlemal parteil on võrdne arv kohti senatis. Arutelud võimu jagamise lepingu kõigi aspektide üle jätkuvad järgmise paari päeva jooksul," teatas McConnelli pressiesindaja Doug Andres.

McConnell toetas 2017. aastal ülemkohtu seaduse muutmist, mis annaks eelnõusid panna hääletusele lihthäälteenamusega. Senatis pole McConnelli seda muudatust toetanud ja 2019. aastal teatas ta, et selline muudatus "vandaliseeriks" senati.

Mõned demokraadid on teatanud, et ei toeta seadusemuudatust, mis lubaks eelnõusid senatis vastu võtta lihthäälteenamusega.

"Vähemusel peab olema senatis hääl, olen seda alati mõelnud," teatas Lääne-Virginia osariigi senaator Joe Manchin.

Teisipäeval kohtusid McConnell ja demokraatide senati fraktsiooni juht Chuck Schumer, et arutada senati võimu jagamise üksikasju.

Varem on võrdne senati kohtade jaotus tähendanud, et mõlemad parteid saavad võrdse arvu komisjonikohti. Enamuserakonna senaatoritest saavad komisjonide eesistujad ja nad kontrollivad päevakorda. Samuti määravad nad kindlaks õigusaktid mis tulevad hääletusele ja nende ajakava.

Viimati jagati võimu USA senatis 2001. aastal ja siis said seaduseelnõud senatis hääletusele minna ka siis, kui komisjoni hääletus oli võrdne.

Trumpi teine ametist taandamisprotsess toimub senatis juba siis, kui president on ametist lahkunud ja demokraadid on saavutanud ülemkojas enamuse.