EL kavandab võimaliku järgmise tervisekriisi vältimiseks biokaitseprogrammi

Leyeni sõnul hakkab biokaitseprogramm põhinema avaliku ja erasektori partnerlusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tarneraskustesse sattunud vaktsiinitootjaid kritiseerides ütles Leyen, et peale lepinguliste kohustuste on firmadel Euroopa Liidu ees ka moraalne kohustus ja tänuvõlg.

"Euroopa on paigutanud miljardeid, et aidata arendada maailma esimesi COVID-19 vaktsiine üldiseks, üleilmseks kasuks. Nüüd peavad firmad selle vaktsiini meieni toimetama! Nad peavad täitma oma kohustusi! Seepärast kehtestamegi

vaktsiiniekspordi selguse mehhanismi. Euroopa on pühendunud sellele, et aidata kaasa üldisele üleilmsele hüvele, kuid see tähendab ka ärisuhteid," rääkis Leyen.