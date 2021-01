Kõlvart: kui valimised toimuksid homme, tekiks Tallinnas koalitsioon

ERR-i tellitud Turu-uuringute küsitluse järgi oli Keskerakond küll muust rahvusest valijate seas selgelt eelistatuim valik, kuid 43 protsenti toetust on erakonna jaoks rekordmadal tase.

Kõlvarti sõnul on üheks põhjuseks Keskerakonna liikumine konservatiivsest valitsuskoalitsioonist liberaalsesse, mis tekitab tema hinnangul valijates küsimuse, milliseid väärtuseid erakond tegelikult põhiliseks peab. "Venekeelsete valijate puhul on oluline see, et uus koalitsioon ei toonud selgeid sõnumeid nende küsimuste puhul, mis puudutavad nende inimeste jaoks olulisi teemasid: venekeelne haridus, kodakondsus," nentis Kõlvart.

Kindlasti ei aidanud reitingutele kaasa ka peaministri koha kaotus, lisas Kõlvart.

Kõlvarti hinnangul on Keskerakonna valija pigem konservatiivne ning seega peaks erakonna eesmärk olema ühiskonnas poliitilise ja emotsionaalse stabiilsuse saavutamine, mida pole suudetud.

"Tuleb aru saada, et osa Keskerakonna valijatest kadus siis, kui tekkis koalitsioon EKRE-ga, ja siis, kui tekkis koalitsioon Reformierakonnaga, see valija tagasi ei tulnud, vastupidi, veel osa valijaist läks ära. Seega me näeme ka selliseid reitinguid," rääkis Kõlvart.

"Viimane uuring näitab, et venekeelne valija hakkab valima endale erinevaid eelistusi, lähtuvalt tõenäoliselt ka ideoloogilisest valikust. Aga ka sellepärast – seda tuleb tunnistada –, et nad ei leia võib-olla Keskerakonna puhul toetust enda väärtustele või enda ootustele," lausus Kõlvart.

Toompea tegemised mõjutavad hinnangut linnale

Tallinnas on küsitluse järgi langenud Keskerakond populaarsuselt teiseks Reformierakonna taha. Kõlvart ütles, et loomulikult oleks ilus uskuda, et linnaelanikud hindavad erakonda linnavalitsuse tegemiste järgi, kuid tegelikkuses kujundab hinnangu siiski Toompeal toimuv.

"Inimesed jälgivad huviga seda, mis toimub poliitikas riigi tasandil, sest see leiab rohkem kajastust. Juhul kui suhtumine sellesse on kriitiline, siis see suhtumine peegeldub ka linna tasandil. Eelkõige Tallinnas," lausus Kõlvart.

Sügisel toimuvate kohalike valimiste järel on Keskerakonna ainuvõimu kaotamine ja koalitsiooni moodustamine kindlasti võimalik, leidis Kõlvart.

"See võimalus on alati olemas. Kui homme toimuksid valimised, siis nii see juhtukski. /.../ Me peame tegema õigeid järeldusi. Poliitiliste oponentide eesmärk on (Tallinnas) koalitsiooni loomine ja ideaalis ilma Keskerakonnata," nentis Kõlvart.

"Ei usu, et Vakra tahab teenida Keskerakonna huve"

Kolmapäeval tekitas küsimusi Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juhi Rainer Vakra teade, et ta lahkub linnavolikogust, erakonnast ja asub juhtima linnale kuuluvat ettevõtet Tallinna Soojus, mille juhiks ta konkursiga valiti.

Kõlvarti sõnul pole selle taga Keskerakonna soov poliitiline oponent vaigistada ja sotsiaaldemokraatidelt eelmistel kohalikel valimistel üle 3000 hääle kogunud häältemagnet võtta.

"Ma usun, et inimesed võtavad vastu otsuseid lähtuvalt isiklikust motivatsioonist. Ma millegipärast ei usu, et Vakra soovib mingil määral teenindada Keskerakonna huve. Kui ta otsustas, et läheb poliitikast välja ja leiab uue väljakutse, siis see on tema isiklik valik. Mina ei usu, et Keskerakonnal on nii suur mõju," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on Tallinnal viimane aeg näidata, et linnaasutuste ja -ettevõtete etteotsa valitakse apoliitilised inimesed, kes pole erakonna liikmed, vähemalt mitte Keskerakonna liikmed. "Ettevõtet peab juhtima eelkõige spetsialist, ja kui tal ka on poliitiline eelistus, siis nii on," ütles Kõlvart.