Märgalade aastapäeva tähistatakse matkadega

Üks märgalade päeva matkadest viis Alutaguse rahvusparki Muraka soostikusse. Alutaguse matkaklubi tegevjuht Ingrid Kuligina tunnistas, et temale on sood ja rabad matkamaastikest ühed lemmikud.

"Kui seal oled, siis tunnetad selle ürgsust. Ja teine asi on see, et sa ei saa seal tormata, sa pead seal rahulikult liikuma. Ja kui sa liigud rahulikult, siis tunnetad loodust paremini," rääkis Kuligina.

2. veebruaril 1971. aastal Iraanis Ramsari linnas allkirjastatud märgalade konventsiooniga on liitunud 171 riiki. Eestis on rahvusvahelise tähtsusega märgalasid 17, nende sekka kuulub ka Muraka soostik.

Kuligina sõnul teeb Muraka raba eriliseks selle suurus ja see, et raba koosneb mitmest sooalast. "Eriliseks teeb seegi, et seal on palju kaitsealuseid liike, mis on hästi oluline. Minu jaoks teeb Muraka raba oluliseks see, et raba on seotud kultuuripärandiga," lausus Kuligina.

Kokku on märgalade päeva tähistamiseks Eestis kavas poolsada matka.