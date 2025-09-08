Kohalikud on vastu riigi plaanile laiendada Alutaguse rahvusparki

Alutaguse rahvuspark loodi 2018. aastal 45 000 hektari suuruselt. Nüüd plaanib riik rahvusparki Eesti Looduse Fondi ettepanekul suurendada peaaegu 25 000 hektari võrra.

Eelmise nädala reedeni kogus keskkonnaamet huvipoolte seisukohti. Neid laekus tosinkond.

Alutaguse vallavolikogu lainemisplaanile nõusolekut ei andnud.

"Enne, kui hakata rahvusparki laiendama, peaks ära õiendama mõned vanad võlad, mis on rahvuspargi loomisele järgnenud ajale kogunenud – kitsenduste ja piirangute eest õiglase kompensatsiooni maksmine," ütles Alutaguse vallavolikogu keskkonnakomisjoni liige Paul Kesküla.

Eesti keskkonnaühenduste koja ettepanekul peaks Alutaguse rahvusparki plaanitust veelgi rohkem laiendama.

"Selge, kui välja jäävad alad, kus on omavalitsustel selged arendusplaanid ja mõnel pool on juba detailplaneeringud, aga kui on mingid kohad, mida ka meie ekspertiis näitas, et on väga väärtuslikud – need võiks ikkagi sisse jätta ning need ettepanekud me ka teele panime," ütles Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja Tarmo Tüür.

Veel on lahtine, kas ja millal Alutaguse rahvuspargi laienemine teoks saab.

Kliimaministeeriumi osakonna asejuht Taimo Aasmaa märkis, et lainemine sõltub edasistest aruteludest huvirühmadega. "Kas kokkulepped sünnivad, millised erimeelsused jäävad. Lõppotsuse teeb ju vabariigi valitsus pärast seda, kui minister on vastava ettepaneku sinna viinud, aga see eeldab läbirääkimisi ettepanuid teinud osapooltega," lausus ta.

Septembrikuu lõpus on Alutaguse vallas plaanis korraldada rahvuspargi laienemise teemaline rahvakoosolek.