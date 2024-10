Alutaguse rahvuspark on muutumas Lahemaaga sama suureks

Kliimaminister Yoko Alender allkirjastas neljapäeval Iisakus Alutaguse rahvuspargi laiendamise algatuse otsuse. Ministri sõnul muutuvad kuus aastat tagasi loodud rahvuspargi alad laienemise käigus loogilisemaks.

"Alguses, kui rahvuspark loodi, moodustati ta erinevatest aladest ja ta oli killustunud. Nüüd on pikalt uuritud looduskaitse poole pealt, peetud kohtumisi kohalikega ja leitud viis, kuidas terviklikult rahvusparki kaitsta," ütles minister.

Praegu on Alutaguse rahvuspargi suuruseks üle 44 000 hektari. Pärast laienemist hakkavad pargi alad asuma ligi 70 000 hektaril. Ehk Alutaguse rahvuspark laiuks laienemise järel pea samal suurel alal kui Eesti suurim, Lahemaa rahvuspark.

"Alutaguse rahvusparki on vaja laiendada selle pärast, et tekiks terviklik kaitse kogu sellele alale, mis on unikaalne eluslooduse massiiv. Unikaalne nii Eestis aga ka kogu Euroopas. ta on elupaik niivõrd erilistele liikidele: lendoravale, mustale toonekurele, karvasjalg-kakule, kalakotkale. Ja lisaks muidugi metsad ja sood, mis siin on," rääkis Alender.

Alutaguse rahvuspargi laiendamise protsessi loodab kliimaministeerium lõpule viia järgmise aasta kevadsuveks.