"Kampaania kestel on külastuste arv muutunud järgmiselt - kampaania alguses, esimestel päevadel üle 1000 külastuse päevas. Esimese ja teise nädala keskmisena umbes 640 külastust päevas ning kampaania lõpunädala keskmisena umbes 200," ütles riigikantselei strateegiabüroo direktori asetäitja Eili Lepik ERR-ile.

Tema sõnul hakkasid esimesed telereklaamid "Eesti 2035" tutvustamiseks telekanalites jooksma 4. jaanuaril ning digikampaania algas 5. jaanuaril. "Eesti 2035" koduleht tehti avalikkusele kättesaadavaks samuti 4. jaanuaril.

"Eesti 2035" tutvustamiseks kasutati kümmet telekanalit - TV3, TV6, FOX, Fox Life, National Geographic, Nickelodeon, 3+,CTC, TNT, Pjatnitsa ning üheksat veebikanalit - Delfi.ee, Postimees.ee, SmartAd, Postimees.ee, AdForm, Facebook, Instagram, Youtube, AdVideo.

Meediapinnad maksid 18 700 eurot pluss käibemaks ning reklaamide loomine ja tootmine 5006 eurot pluss käibemaks (kokku 28 447 eurot - toim.), ütles Lepik.

"Eesti 2035" on riigikantselei ja rahandusministeeriumi eestvedamisel loodud Eesti riigi pikaajaline strateegia, mille valitsus kinnitas 8. oktoobril ning peaminister Jüri Ratas esitas riigikogule arutamiseks 12. oktoobril. Sellele järgnesid detsembris arutelud riigikogu komisjonides ning veelkordsed konsultatsioonid huvirühmadega jaanuaris, selgitas Lepik.

Tema sõnul lõi "Eesti 2035" loomes kaasa üle 17 000 Eesti elaniku üleriikliku ideekorje, seminaride, töötubade, kohtumiste, arvamusfestivali arutelude kaudu.

"Strateegia saab olema seotud valdkondlike arengukavade ja riigieelarve protsessiga ning on aluseks järgmise perioodi eurotoetuste planeerimisele. Seetõttu on eesmärk selle loome ning ka elluviimine korraldada võimalikult läbipaistvalt ja võimalikult paljude huviliste, partnerite ja ekspertide arvamusi, mõtteid arvestades," rääkis Lepik

Tema kinnitusel ei olnud strateegia tutvustamiskampaania eesmärk toetada kommertsmeediakanaleid, vaid "anda kõigile soovijatele ülevaade, millised on "Eesti 2035" strateegias kirjeldatud Eesti lähikümnendite arenguteed ning võimaluse kõigile soovijatele ka kaasa rääkida".

"Kuna jaanuari esimestel nädalatel avanes ka "Eesti 2035" uus veebileht, mis annab kõigile võimaluse lihtsasti tutvuda strateegia sisu, tegevuskava, elluviimise protsessi ning mõõdikutega, siis kutsume reklaamides inimesi uuele veebilehele, et strateegiaga tutvuda, kaasa mõelda ning taustamaterjale uurida. Nõnda on võimalik strateegia elluviimisse kaasata ka kõik need partnerid ja Eesti tuleviku osas kaasamõtlejad, kes täna pole "Eesti 2035" märganud, teadvustanud või sellega tutvunud," rõhutas riigikantselei strateegiadirektori asetäitja. Lepiku kinnitusel ei kasutatud kampaania rahastamiseks Euroopa Liidu toetusi.