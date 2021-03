USA piiriametnikud on hädas saatjateta saabuvate alaealistega

USA piiriametnikud on hädas lõunapiirile saabuvate saatjateta alaealistega, mistõttu Valge Maja pöördus abipalvega föderaalse kriisihaldamise agentuuri poole. Ajutistes keskustes on viimastel andmetel 4200 last, kes magavad ülerahvastatuse tõttu kordamööda põrandal.

"See on humanitaarmissioon. Mind ei huvita immigratsioonipoliitika, mis on selle olukorra tekitanud või miks see juhtus. Nad on siin, nad on lapsed ja me kavatseme neid niiviisi ka kohelda," ütles USA föderaalse kriisihaldamise agentuuri endine juht Craig Fugate.

Piirivalveameti ajutistes keskustes on viimastel andmetel 4200 saatjata alaealist. Seadusejärgi tuleks nad kolme päeva jooksul saata sobivatesse varjupaikadesse, kuid paljudel juhtudel on see aeg juba ammu ületatud. Osade laste advokaadid on USA meediale öelnud,et piirivalveameti keskused on niivõrd ülerahvastatud, et lapsed magavad kordamööda põrandal.

"Mitte ükski piirivalveameti keskus ei ole lastele mõeldud. Me tahame nad võimalikult kiiresti saata varjupaikadesse ja sealt kodudesse," ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

Vabariiklased süüdistavad immigratsioonikriisis president Joe Bideni avatud piiride poliitikat, mis on nende hinnangul pannud kiiremini töötama ka inimsmugeldajad.

"President Bideni otsused on põhjus, miks inimesed arvavad, et nad võivad siia tulla ja seadust rikkuda," ütles esindajatekoja vabariiklaste juht Kevin McCarthy.

"Minu jaoks on praegu olulise tähtsusega, et ehitaksime uuesti üles taristu ja suudaksime inimlikult menetleda just eelkõige laste juhtumeid," vastas aga esindajatekoja demokraasist liige Veronica Escobar.

Sellel nädalal arutatakse esindajatekojas kahte immigratsioonimäärust. Ühega soovitakse pakkuda kaitset lastena ebaseaduslikult USA-sse saabunud sisserändajatele, teisega võimaldatakse välismaalt saabunud farmitöötajatel taotleda alalist elamisluba.